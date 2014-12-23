Российское правительство преподнесло очередной неприятный сюрприз автовладельцам

Не успели утихнуть страсти по поводу запрета эксплуатации с 1 января 2015 года праворульных автобусов, как Минпромторг представил на суд общественности новый законопроект об ограничении сроков использования коммерческого автотранспорта. Когда предлагаемый документ обретет силу закона, грузовым автомобилям может быть запрещен выезд на дороги общего пользования уже по достижении ими 12 лет.

Иными словами, если предложенный правительством закон начал бы действовать прямо сегодня, то машина 2002 года выпуска должна быть выброшена на свалку.

Однако время на размышления и поправки, к счастью, еще есть. Полное вступление в силу запретительных норм запланировано на 2018 год, а первые ограничения в эксплуатации грузового автотранспорта могут быть введены только будущим летом. В законопроекте по этому поводу говорится о том, что с июля 2015 года должны быть выведены из пользования автобусы от 18 лет и старше массой до 5 тонн с более чем восемью местами. С 2017 года будут запрещены автобусы старше 15 лет, а с июля 2018 года - старше 12 лет. Более тяжелые автобусы старше 25 лет выводятся с июля 2016 года, а к июлю 2018 года их возраст должен быть не выше 15 лет.

Грузовики возрастом от 18 лет массой не более 3,5 тонн должны выйти из эксплуатации в январе 2016 года, с января 2017 года выводятся машины 15 лет и старше, а 12-летние грузовики - с 1 июля 2018 года. Для грузовиков массой 3,5-12 тонн в те же сроки установлен возраст в 20 лет, 18 лет и 15 лет соответственно. Для грузовиков массой более 12 тонн критический возраст составляет 28 лет, 26 лет и 25 лет. За нарушение предельных сроков эксплуатации юридических лиц могут оштрафовать на 200 тыс. рублей, должностных лиц - на 50 тыс. рублей, граждан - на 30 тысяч рублей, а сотрудникам ГИБДД разрешат задерживать нарушителей.

Данная новость переполошила не только организации, имеющие в своем распоряжении обширный грузовой автопарк, но и многочисленную на Дальнем Востоке армию владельцев пикапов, которые по регистрационным документам ГИБДД числятся именно грузовиками. Громче всех сегодня возмущаются обладатели хорошо известных автомобилистам Владивостока американских автомобилей Toyota Tundra, которые растаможены как грузовики, с соответствующей записью в ПТС. Кроме того, что такая квалификация пикапа полностью соответствует его назначению, такая растаможка обходится дешевле, так как ставки пошлин на грузовики ниже, чем на легковые автомобили.

Между тем большинство владельцев Toyota Tundra никогда не считали свои машины грузовиками, а видели в нем прежде всего престижный внедорожник. И, несмотря на массу неудобств при эксплуатации такой машины в условиях тесных улиц и плотного дорожного трафика Владивостока, многие ездят на «Тундрах» по городу, совершенно не принимая во внимание тот факт, что Toyota создавала этот автомобиль преимущественно для использования в американских пригородах и на фермерских хозяйствах. И внезапное столкновение с российской реальностью вынудило «тундроводов» первыми заговорить о безумности действий правительства.

Опрошенные «Золотым Рогом» руководители автомобильных транспортных компаний Владивостока также единодушны: проект правительства об ограничении срока эксплуатации коммерческого автомобиля двенадцатью годами - документ сырой и непроработанный.

«Правительство снова пытается лоббировать интересы «своих» бизнес-структур. Ни для кого не секрет, что в руководстве такой крупной транспортной компании, как «Деловые линии», есть люди, имеющие родственные связи с правительственными чиновниками. У них дешевые кредиты, новый транспорт в лизинге, масса других поблажек, включая топливо по льготным ценам. Ни о какой справедливой конкуренции говорить не приходится, - считает генеральный директор компании «Владспецтранс» Виталий ХАМЕТУЛИН. - С начала года объемы автоперевозок по Приморскому краю упали в 4 раза, в то время как цена новых тягачей европейского производства подскочила с 6 млн рублей до 9 млн. Кризисные явления нарастают, а правительство вместо поддержки предпринимателей намерено принять решение, способное полностью подорвать рынок региональных автоперевозчиков. Если этот закон будет принят, последствия могут быть самыми непредсказуемыми».

«Мой грузовик Isuzu Elf 2001 года выпуска сегодня кормит меня и мою семью. Я не могу взять его просто так и выбросить. Если от меня будут этого требовать - я стану сопротивляться, в том числе и физически. И я не один. Мы все, если надо, возьмемся за вилы, чтобы заставить чиновников думать об интересах простого народа, так и напишите!» - запальчиво рубит с плеча обычно далекий от политики индивидуальный предприниматель Сергей ГАЛАКТИОНОВ.

Впрочем, в самой идее обновления коммерческого автопарка страны нет ничего криминального. Многие приморские автовладельцы в действительности и сами не раз оказывались на дороге в черных клубах копоти, извергаемой выхлопной трубой впереди идущего грузовика. Весь вопрос в том, какими инструментами проводить эту операцию и кто за нее в конечном итоге заплатит. Ведь помимо запрета эксплуатации коммерческих автомобилей старше 12 лет правительство намерено ввести с ноября 2015 года платный проезд большегрузов по федеральным дорогам. Не слишком ли многого хотят чиновники от перевозчиков? А вдруг те «не вывезут»?

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.