Водителей будут проверять в два раза чаще

Автолюбители будут обязаны проходить обязательный медосмотр раз в пять лет. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минздрава Татьяну ЯКОВЛЕВУ. При этом, по ее словам, во время медосмотра водителей будут проверять на алкоголь и на наркотики.

В настоящее время медицинский осмотр водителей производится при смене прав, один раз в десять лет. Кроме того, медицинская справка необходима для получения международного водительского удостоверения. О том, изменится ли данный порядок и станет ли проверка обязательной для тех, кто не собирается менять водительское удостоверение, не сообщается.

Кроме того, Яковлева рассказала о планах включить тесты на алкоголь и наркотики в предрейсовые и послерейсовые медосмотры профессиональных водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров. По ее словам, «порядок, как это делать, у министерства уже разработан».

Напомним, ранее дополнить законодательство мерой по обязательному медицинскому осмотру водителей раз в пять лет предложил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Кроме того, депутаты Государственной Думы уже предлагали ввести обязательный тест на наркотики для всех водителей, которые получают права.