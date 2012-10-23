Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Водителей будут проверять в два раза чаще
Автолюбители будут обязаны проходить обязательный медосмотр раз в пять лет. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минздрава Татьяну ЯКОВЛЕВУ. При этом, по ее словам, во время медосмотра водителей будут проверять на алкоголь и на наркотики.
В настоящее время медицинский осмотр водителей производится при смене прав, один раз в десять лет. Кроме того, медицинская справка необходима для получения международного водительского удостоверения. О том, изменится ли данный порядок и станет ли проверка обязательной для тех, кто не собирается менять водительское удостоверение, не сообщается.
Кроме того, Яковлева рассказала о планах включить тесты на алкоголь и наркотики в предрейсовые и послерейсовые медосмотры профессиональных водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров. По ее словам, «порядок, как это делать, у министерства уже разработан».
Напомним, ранее дополнить законодательство мерой по обязательному медицинскому осмотру водителей раз в пять лет предложил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Кроме того, депутаты Государственной Думы уже предлагали ввести обязательный тест на наркотики для всех водителей, которые получают права.
Новости тематики
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Во Владивостоке планируют внедрить систему интеллектуальных светофоров
- На дорогах Приморья усиленно работают средства автоматической фиксации
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Власть кольца не распространилась на Владивосток
- В Приморье взялись за безопасность на дорогах
- На Приморский край приходится одна пятая часть всех праворульных машин России
- В Приморье на треть снизилась аварийность на дорогах
- До конца 2015 года на трассах Приморья установят 92 фоторадара
Новости раздела
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- Задержите дыхание
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Приморская Mazda выезжает в Азию
- Техосмотру недокрутили гайку
- Приморье не сдает правый руль
- Toyota представила новый RAV4
- Приморские депутаты попросили премьера Медведева отложить повышение утильсбора на автомобили
- Утилизационный сбор оказался не смертельным
- Правый руль вновь готовится к запрету
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством