Пьяных водителей в Приморском крае некуда девать

Реализация нового законодательства, касающегося ужесточения наказания за езду на автомобиле в нетрезвом виде, может натолкнуться на вполне очевидные уже сегодня препятствия

Россия не устает содрогаться от резонансных дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут по несколько человек (а то и десятков) сразу и виновниками которых становятся пьяные водители. Пока в Госдуме еще идет обсуждение поправок в законы, ужесточающие наказание «убийц за рулем», в том числе и потенциальных, приморские стражи порядка на дорогах продолжают заниматься борьбой с вождением в нетрезвом виде старыми способами. О ситуации на дорогах корреспонденту «ЗР» рассказал начальник отдела административной практики, розыска и ДПС краевого ГИБДД Юрий ХИЛЬЧУК.

Как известно, для решения задачи нужно сначала разобраться в ее сути. Юрий Хильчук начал с того, что рассказал, в чем именно и состоит проблема борьбы с нетрезвыми водителями и почему меры, предпринимаемые для усиления безопасности на дороге, в данном случае не работают. Юрий Хильчук выделил две категории правонарушителей, с которыми и бороться нужно по-разному.

Пьяные категории

- Дело в том, что нетрезвые водители делятся на две основные категории. Во-первых, это водители, которые имеют водительское удостоверение. А во-вторых, водители, у которых водительского удостоверения нет. И если первую категорию мы можем жестко наказать, лишив на какой-то срок права садиться за руль, то вторую категорию правонарушителей и лишать-то нечего. Конечно, здесь законодатель предусмотрел такую меру ответственности, как штраф. Но если денег у нарушителя нет, то и наказать его рублем практически не представляется возможности. Эта ситуация более всего касается сельских районов, где очень много официально безработных, да и зарплаты часто очень низкие. Да, мы выписываем такому нарушителю штраф, допустим, в несколько тысяч рублей, при этом прекрасно осознавая, что он вряд ли его когда оплатит...

Но и это, по мнению Юрия Хильчука, полбеды. Есть еще мера наказания в форме административного ареста. Но и она работает не в полном объеме. И все потому, что в Приморском крае не во всех муниципальных образованиях есть места, где можно содержать этих людей.

- К местам содержания нарушителей есть определенные требования. Необходимы, как минимум, три камеры. Отдельно мужчины, отдельно женщины, отдельно несовершеннолетние. Еще нужна четвертая – для людей, которые больны определенными видами заболеваний, туберкулезом, к примеру. В дежурной части райотделов административно задержанных граждан содержать нельзя. Даже во Владивостоке такого места нет. Сейчас работы ведутся по созданию такого объекта, но для этого нужны немалые средства, которых пока не густо, и время.

Многие из нарушителей даже не доходят до суда. По законодательству сотрудник ГАИ должен правонарушителя задержать, оформить административный материал, после чего он должен доставить нарушителя в суд. Если это выходной день, то суд, соответственно, не работает. В итоге, чтобы человек попал в суд, его надо где-то на выходных содержать, а поскольку такого места у нас нет, его отпускают с повесткой в суд. Добавлю, с документами и машиной, так как оборудованных арестплощадок у нас тоже не густо. Естественно, в понедельник ни в какой суд правонарушитель не является, и его приходится искать по всему краю, а то и дальше.

Меры правильные, но…

Что касается ужесточения мер по отношению к водителям, находящимся за рулем в нетрезвом виде, то тут Юрий Хильчук высказал сомнения по поводу их эффективности, хотя, в целом, и согласен с необходимостью такого ужесточения.

- Ужесточение ответственности за управление в нетрезвом состоянии, я так думаю, даст какие-то результаты. Но все равно наши люди как пили, так и будут пить, а некоторые, после этого, будут еще и за руль садиться. Но самое главное, чтобы обновленный закон работал более эффективно, нужно сразу подумать над возможными проблемами с его реализацией: думать, как сделать так, чтобы люди оплачивали новые большие штрафы, если это административный арест, то надо думать, куда мы будем этих арестантов девать.

Если взять структуру аварийности, то из-за алкоголя количество ДТП от общей массы аварий не превышает 10%, по идее, не так уж и много. Но если взять тяжесть этих последствий и сравнить ее с каким-то другим видом, то, как правило, тяжесть последствий в них высокая. Зачастую, по опыту ДТП, сам водитель, как правило, не страдает, а страдают пассажиры, пешеходы. В год у нас гибнет порядка 35 тыс. человек по России, в Приморском крае – 300-400 человек.

Для борьбы с правонарушителями и контроля безопасности дорог ГАИ использует много методов и приемов. Помимо повседневного контроля за дорожной ситуацией, около пятисот работников нашей службы заступают на службу во всем крае ежедневно на места, где чаще всего происходят ДТП, в том числе и «пьяные».

- К примеру, на трассе Хабаровск – Владивосток в этом году произошло три ДТП на одном километре, и теперь там будет стоять работник ГАИ. И будет отслеживать те нарушения, из-за которых эти ДТП произошли. Основной принцип расстановки работников ГАИ именно такой. В вечернее время аварийность меняется. Это зависит от мероприятий, которые устраиваются в городе. По уровню количества выпивших водителей от 10 до 12 ночи в выходные дни больше всего.

Пьяных ловят поквартально

Также ГАИ проводят периодические рейдовые мероприятия, когда несколько дополнительных нарядов занимаются выявлением именно нетрезвых водителей.

- Работаем в тех местах, где чаще всего находятся нетрезвые водители, то есть где рестораны, кафе, места отдыха, пляжи... Стараемся проводить такие рейды раз-два в неделю. В чем отличие обычного метода от рейда? Обычная форма – это остановка водителя при нарушении правил дорожного движения, рейд же - проведение специализированно направленных мероприятий по выявлению конкретных видов нарушения.

Даже если водитель не нарушил правило дорожного движения, при проведении конкретных мероприятий, оформляющихся соответствующим образом, в этом случае я могу останавливать любую машину. Кстати, дорожная полиция многих стран применяет метод массовой остановки водителей для проверки на алкоголь. То есть берут, скажем так, в разработку сразу целый квартал, и полицейские быстренько проверяют каждого водителя только на определенное нарушение. Наши коллеги из Южной Кореи, в частности, так делают. С недавних пор и мы стали нечто подобное у себя практиковать. Недавно у нас было проведено уже четвертое такое мероприятие.

Чтобы в таких случаях не создавать пробок, работники ГАИ работают по специальной отработанной схеме. Подключается контроль въездов и выездов к главной дороге, затем работает схема «одна машина – один полицейский», когда за три-четыре минуты осуществляется проверка документов водителя на определенное правонарушение. То есть это даже быстрее, чем обычная проверка.

- Во время таких рейдов мы не обращаем внимания на мелкие нарушения, проверяя только водительское удостоверение и возможное наличие признаков алкогольного опьянения.

Сам Юрий Валерьевич попробовал на себе подобный метод проверки для выявления реакции других водителей на подобную акцию.

- Вообще, никто не был особо против. Все реагируют с пониманием. В итоге, в крае мы выявляем в среднем 45-50 водителей в алкогольном опьянении за обычный день. Во время же проведения рейдов выявляется уже 80 и более человек. Москва в обычном режиме делает 200.

Приморье особо не выделяется по количеству «пьяных» нарушений на дорогах на фоне других российских регионов. Везде примерно одинаковая ситуация, и, увы, она весьма тяжелая – растет количество ДТП с участием пьяных водителей, растет и количество пострадавших и погибших. Но, как отмечает Юрий Валерьевич, сейчас Владивосток в лучшую сторону отличается от того, который был пять лет назад.

- Сейчас леера стоят – никто на встречную полосу не может выехать на значительных участках дорог. Аварий, связанных с выездом на встречку, во многих местах просто не стало! Они, конечно, есть, но уже по другим причинам.

Анализ правоприменительной практики подразделений ГИБДД УМВД России по муниципальным образованиям Приморского края: за девять месяцев 2012 года из шести с половиной тысяч дел, направленных в суд по статье 12.8 «Вождение в нетрезвом виде», примерно в 3,5 тыс. случаях принято решение о лишении нарушителя права управления транспортным средством. Из полутора тысяч дел, предусматривающих в качестве наказания административный арест, только сотне нерадивых водителей вынесено постановление об административном аресте. И еще более 40% правонарушителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде и пойманных, что называется, с поличным, вообще смогли избежать наказания по решению суда.

Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог".