Импортного бензина на Дальнем Востоке не будет

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Уменьшить дефицит бензина в регионе за счет закупок в АТР сегодня практически невозможно, считает руководитель пресс-службы ОАО НК "Альянс" Андрей РУМЯНЦЕВ.

"Понятно, что пока на местных АЗС не будет ценник 65 рублей за литр, никакой корейский бензин сюда не приедет", - сказал менеджер.

По его словам, в прошлом году, на фоне дефицита бензина в регионе, НК "Альянс" прорабатывала разные варианты закупок на рынке АТР.

"В том числе пытались закупить бензин в Южной Корее и Японии. Сначала мы посчитали цену, но она оказалась совершенно непроходной. Тем не менее, мы решили, что пойдем на это (закупки). Но реально столкнулись с тем, что (свободного) ресурса бензина на этом рынке нет ни по какой цене. Тогда мы закупили бензин в Уфе (Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Прим. авт.). С одной стороны, ценник там очень привлекательный. Но, с другой стороны, пока доставим этот бензин до Хабаровска, и тем более до Владивостока, - плюсуем еще 8,5 тыс. рублей на одну тонну бензина. А значит в реализацию он поступает по достаточной высокой цене", - рассказывает Андрей Румянцев.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

