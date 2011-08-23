Единый ГИБДДэшный экзамен: реструктуризация поборов

Приезжавшие московские проверяющие были немало удивлены происходящими в приморской экзаменационной епархии «переменами». Особенно, говорят сведущие люди, возглавлявшего комиссию полковника ЛЫТКИНА удивила шустрость, с какой известная уже всей стране оборотистая предпринимательница Коробова «обезжиривала» кандидатов-неудачников, не сдавших с первого раза экзамен по вождению авто и фактически попавших в кабалу с оплатой каждой пересдачи по 3 000 руб.

Но вернувшийся из краткосрочного отпуска начальник МЭО Максим НЕТЯГОВСКИЙ решил напомнить директорам автошкол российскую истину. Комиссии приезжают и уезжают, а он, Максим Анатольевич, здесь, и работать автошколы будут по правилам, установленным им, а не правительством и ведомственными и подведомственными актами.

Но здесь у руководства Межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) вышла промашка, и полковник Лыткин донес-таки информацию о практике принятия экзаменов в Приморской ГИБДД до столицы. В то время, когда в актовом зале МЭО ГИБДД кипели страсти, Генпрокурор РФ Юрий ЧАЙКА дал поручение прокурору Приморского края Юрию ХОХЛОВУ проверить достоверность публикуемых в СМИ, в том числе и в «ЗР», материалах про беззаконие, творимое в ГИБДД.

Проверяющие дадут оценку законности действий должностных лиц ГИБДД при проведении и приёме квалификационных экзаменов, а также, внимание (!), законности оказываемых хозяйствующими субъектами услуг при осуществлении указанных мероприятий.

Если это не слова, а сигнал к действию, то у прокуратуры возможны сложности, поскольку организация, оказыващая «консультационные» услуги, - «ИП Коробова Н.В.», не проходит ни по каким базам данных, в том числе и в налоговой инспекции.

Приезжавшая комиссия, по слухам, накопавшая много чего, осадила региональных подчиненных, вернув слушателей и курсантов, не сдавших практический экзамен с первого раза, в лоно автошкол. И строго указала, что закона, запрещающего использовать при сдаче экзамена учебный автотранспорт автошкол, нет в природе!

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Однако не прошло и недели, как все вернулось на круги своя. Возврат курсантов на машины автошкол экзаменаторы от ГИБДД обратили в свою пользу. Теперь МЭО просто разбивает «повторников» на мелкие группки по 2-3 человека и составляет свои графики для пересдачи. Нюанс в том, что ни одна автошкола свой автомобиль ради 2-3 двоечников из учебного процесса не выдернет. В МЭО это прекрасно понимают. Зато у «домашнего» ИП транспорт всегда под рукой.

Если уж прокуратура всерьез займется экзаменационной деятельностью ГИБДД края, то неплохо бы начать с выяснения принадлежности транспорта, осуществляющего «консультационные услуги» при пересдаче на квалификацию. Есть информация, что ни ИП, ни ГИБДД они не принадлежат.

Кстати, по информации заслуживающего доверия источника, «Рено Логан», на которых пересдается практический экзамен, не сертифицированы, следовательно, даже успешная сдача на них экзамена не может считаться законной. Не говоря уже о безопасности и ответственности, которую, в случае чего, нести некому.

Ну и главный вопрос, волнующий сегодня автошколы, – это так называемый процент сдачи экзаменов с первого раза. А он, по признанию директоров автошкол, просто аховый. Так, неделю назад у школы «Аник» с первого раза на категорию «Б» не сдал никто! Зато все 9 потенциальных мотоциклистов, открывавших категорию «А», получили корочки. Факт примечательный: экзамен на категорию «А» проходит без езды в городских условиях и только на автодроме, где при большом стечении людей (свидетелей?), завалить экзаменующегося не получится. А то, что валят преимущественно слушателей, сдающих на «автомобильные» или «автобусную» категории, не трубил только самый ленивый автофорум.

Не далеко от «Аника» ушла другая крупная автошкола Владивостока «Седан-В», где из 20 сдающих на категорию «Б», права получили двое. Список автошкол, чьи показатели за последние полгода-год, по мнению МЭО ГИБДД, сильно упали, довольно обширен.

У ГИБДД свой взгляд на столь низкие показатели: «Автошколы выжимают деньги, а не учат! А если учат, то из рук вон плохо!». Автошколы считают такую позицию ГИБДД ложью, кулуарно раскрывая позицию МЭО: отделению выгодна слабая сдача с первого раза! Чем больше «повторников», тем больше денег потечет в карман «ИП Коробовой», а поэтому вряд ли останутся нищенствовать отдельные сотрудники ГИБДД и их высокие покровители. Поэтому, не взирая ни на какие проверки и угрозы прокурорского преследования, спайка коммерсантов и чиновников в погонах полиции будет биться до последнего… слушателя!

«За год обновлена материально-техническая база, закуплены новые автомобили, часов на практическое вождение стало в 2,5 раза больше, водители-инструкторы школ прошли 126-часовую программу повышения квалификации! И после этого говорить, что мы стали хуже учить?! - гневу одного директора автошколы не было предела. В Приморье главной проблемой экзаменационной деятельности ГИБДД стала непомерная жадность отдельных сотрудников, их неуязвимость и вседозволенность».

Одним словом, прокуратуре скучно не будет…