Новое поколение Toyota Corolla появится в шоу-румах Приморья уже через месяц

В Россию новая Toyota Corolla будет поступать из Турции в девяти комплектациях, и уже через месяц автомобили будут в Приморье, сообщил «Золотому Рогу» директор по продажам и маркетингу «Тойота Центр Владивосток» Александр ГУЦАЛЮК.

Corolla в одиннадцатом по счету кузове дебютировала в этом году, но, несмотря на это, модельный год автомобиля считается 2014-м. Дизайн самого популярного легкового автомобиля мира получился весьма агрессивным по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме этого подросла и база автомобиля, теперь она на целых 10 см больше (до 270). Corolla также потяжелела до 1315 кг (с 1240 кг), что объясняется увеличенной жесткостью кузова и возросшими габаритами. Что касается интерьера, то он практически идентичен хэтчбеку Toyota Auris второго поколения.

Базовым двигателем для российского рынка станет бензиновый Dual-VVTi, обладающий 99 л. с. при рабочем объеме 1,33 литра. Вторым будет 122-сильный 1,6-литровый той же конструкции. Третьим - 14-сильный 1,8 Valvematic, такой же как для американского рынка.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.