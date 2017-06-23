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Верховный суд РФ определил плательщика компенсации за бесконтактную аварию

23 Июня 2017, 14:45 | Приморье

Потерпевшему необходимо будет обращаться в страховую компанию виновника, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Высшим судебным органом разъяснены положения Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (закон об ОСАГО) в части компенсации ущерба в случае возникновения ДТП, при котором не имелось столкновения транспортных средств. Соответствующая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11 апреля нынешнего года.

В соответствии с п. 4 ст. 931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

Согласно п. 1 ст. 12 Закона об ОСАГО заявление о страховой выплате в связи с причинением вреда жизни или здоровью потерпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред. Заявление о страховой выплате в связи с причинением вреда имуществу потерпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред, а в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 14.1 настоящего Федерального закона, страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, направляется заявление о прямом возмещении убытков.

При таких обстоятельствах у страховой компании потерпевшего водителя отсутствуют обязательные условия для удовлетворения требований о прямом возмещении убытков, поскольку вред причинен в отсутствие контактного взаимодействия между транспортными средствами истца и водителя, виновного в ДТП, в связи с чем, при отсутствии хотя бы одного из условий для прямого возмещения убытков, предусмотренных п. 1 ст. 14.1 Закона об ОСАГО, заявление о страховой выплате должно было подаваться в страховую компанию, застраховавшую гражданскую ответственность причинителя вреда.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: верховный суд рф  страхование  авария 



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Комментарии

  • Псевдоним00:13, 25.06.2017#

    честно говоря, вообще ничего не понятно

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