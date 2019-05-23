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Дороги Владивостока
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На острове Русском хотят ограничить скорость до 40 километров в час

23 Мая 2019, 14:40 | Приморье
На Русском острове установят новые дорожные знаки и светофор 
 
Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации совместно с ГИБДД Владивостока прорабатывают вопросы установки светофора на острове Русский и знаков ограничения максимальной скорости. С просьбой сделать это к главе города Олегу Гуменюку обратились местные жители, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
 
«Сейчас прорабатываются все необходимые вопросы по установке светофорного объекта, подключения его к сетям, а также ведется предварительный просчет интервалов движения», - рассказывают специалисты.
 
Светофор планируется установить на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал.
 
«Дороги грейдируют. За это большое спасибо. Ждём, когда начнутся работы по асфальтированию в наших посёлках, но ещё у нас большая просьба – поставить светофор и снизить скоростной режим в посёлках. Машины носятся, пройти порой просто невозможно», - попросили на встрече с мэром жители.
 
Специалисты мэрии совместно с ГИБДД прорабатывают вопросы и об установке знаков ограничения скоростного режима. Планируется, что в посёлках будет установлена разрешенная максимальная скорость - 40 километров в час.
 
Напомним, что встреча главы города Олега Гуменюка с островитянами прошла 9 мая. Участники встречи обсудили, что необходимо изменить на острове в первую очередь. Было отмечено, что проблемы острова Русский будут решать поэтапно. В числе первоочередных – продолжать поддерживать грунтовые дороги в хорошем состоянии, установить 14 новых остановочных павильонов, провести ремонтные работы и уложить новый асфальт на участке протяженностью около 3,5 километров в Поспелово, 2,5 километров в Парисе и 1,7 километра на улице Экипажной. Островитяне тогда также попросили об установке новых дорожных знаков и светофора.
 
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Теги: дороги  светофор  Русский  скорость 



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