Ситуацию с поборами за техосмотр в Приморье решат через Интернет и невыносимые условия для проблемных пунктов ТО

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросу проведения технического осмотра автотранспортных средств в Приморском крае. В совещании приняли участие ведущие автостраховщики края.

Владимир Миклушевский выслушал, как идет исполнение его поручений, которые должны устранить проблемы прохождения техосмотра в Приморье. «Я намерен максимально быстро найти пути решения этого вопроса», - подчеркнул губернатор.

Одними из основных проблем остаются недостаточное количество пунктов техосмотра. В ряде пунктов ТО отмечены факты взимания дополнительных средств сверх установленного предельного размера платы за прохождение техосмотра. Напомним, один из таких пунктов технического осмотра во Владивостоке по ул. Острякова, 38 губернатор проинспектировал в минувшую субботу.

«Необходимо создавать нетерпимые условия для недобросовестных пунктов техосмотра. Нужно сделать специальный сайт в Интернете с адресами пунктов, где были установлены факты поборов или навязывания дополнительных услуг», - отметил Владимир Миклушевский.

Отдельно он остановился на вопросе экономической обоснованности стоимости прохождения техосмотра, которая в Приморье одна из самых высоких в стране.

Как сообщил представитель Российского автотранспортного союза Михаил Порватов, в Приморском крае уровень стоимости техосмотра «адекватный». В ряде городов России, где были установлены более низкие тарифы, они будут пересмотрены в ближайшее время из-за низкой рентабельности пунктов ТО.

Как доложил директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Игорь Хрущев, в крае проводится работа с главами муниципальных образований, к решению проблем с прохождением техосмотра привлекаются представители Российского союза автостраховщиков, страховые компании, дилерские центры. Совместно с руководителями крупных автотранспортных предприятий рассматриваются возможности по организации пунктов ТО на их территории. Только на базе «Приморавтотранса» создано 18 линий технического осмотра.

Владимир Миклушевский поручил первому вице-губернатору Александру Костенко и вице-губернатору Александру Лосю взять под контроль процесс координации всех служб и ведомств, ответственных за наведение порядка с прохождением техосмотра.

Также во время совещания прозвучала информация о том, что проблема с нехваткой бланков талонов техосмотра в Приморье практически решена. В край поступило более 107 тысяч бланков, еще 70 тысяч будут получены в ближайшее время.

"Золотой Рог".