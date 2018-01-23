Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крещенские морозы обойдутся автолюбителям Владивостока от 200 до 6000 рублей
Если любительские «ритуальные танцы» не помогают, то придется сделать звонок в автопомощь. Дешевле всего «прикуривают» таксисты
Морозы захватили столицу Приморья в самом начале рабочей недели. В каждом дворе Владивостока сегодня можно было наблюдать "ритуальные танцы" автолюбителей. Под ледяными порывами ветра, вооружившись отвертками и проводами, водители пытались завести своих замерших коней. Особо неудачливые оставались в холодном плену дворов. Среди них оказался и корреспондент «Золотого Рога», который оценил стоимость автомобильной помощи.
Если автомобиль не заводится из-за подсевшего от холода аккумулятора, то автолюбитель может отделаться малой кровью. Компании техпомощи, предложениями которых завален популярный сетевой ресурс объявлений, возьмут за «прикуривание» автомобиля от 500 рублей. Более лояльную цену предлагает крупнейший в Приморье агрегатор заказа такси – за услугу запуска двигателя от аккумулятора придется заплатить всего 200 рублей. В случае неудачи таксист может взять меньшую сумму и довезти водителя до работы.
Если железный конь заартачился по другой причине, то стоимость запуска двигателя уже пойдет на тысячи. За диагностику проблемы придется заплатить 1500 рублей (у некоторых компаний техпомощи это отдельная услуга), а далее – как повезет. Цена работ колеблется от 3000 до 6000 рублей. При этом не все компании берут оплату по результату – некоторым придется заплатить даже за сам факт выезда. Встречаются также особо требовательные авторемонтники – перед оформлением заявки они выясняют модель и марку автомобиля и могут отказать замерзающему водителю без объяснения причин.
«С приходом морозов количество заказов у компаний автомобильной помощи значительно вырастает, – рассказал один из механиков техпомощи. – Растет и стоимость услуг. А если клиент не очень хорошо разбирается в автомобилях, будьте уверены – некоторые компании этим воспользуются и насчитают по максимуму, даже если работы были простые. Поэтому лучше обращаться к знакомым автомеханикам, либо в проверенные компании, которые не станут накручивать цены».
Наталья КОМИССАРОВА.
Новости тематики
- Крещенские морозы обойдутся автолюбителям Владивостока от 200 до 6000 рублей
- Авторынок едет вверх
- Приморцы будут ездить на китайских электромобилях-внедорожниках
- Автомобилистам объяснили, кто главный на круге
- ГИБДД Владивостока выступило с важным заявлением
- Бензина и дизтоплива в Приморье предостаточно
- Автозаводы РФ могут обязать с 2018 года ставить ЭРА-ГЛОНАСС
- Новую Москву закатали в новый асфальт
- Нарушителей ПДД скоро будут наказывать без протокола
- Находка объехала Владивосток
Новости раздела
- Крещенские морозы обойдутся автолюбителям Владивостока от 200 до 6000 рублей
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Бумажный ПТС скоро будет не нужен
- Приморье погрязло в мошеннических схемах ОСАГО
- Авторынок едет вверх
- Власть кольца не распространилась на Владивосток
- Приморцы будут ездить на китайских электромобилях-внедорожниках
- Автомобилистам объяснили, кто главный на круге
- ГИБДД Владивостока выступило с важным заявлением
- Бензина и дизтоплива в Приморье предостаточно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Мобильный госпиталь для тигров появился в Приморье
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт
- В Приморье на 13 гектарах будет построен центр восточных единоборств "Будокан"
- На Камчатке пассажиропоток главных воздушных ворот региона вырос на 7%
Это точно как сказал директор одного крупного столичного центра цитирую:--"Если хотите чтобы вас не обманули в автосервисе надо либо ходить пешком, либо все делать самому"