Крещенские морозы обойдутся автолюбителям Владивостока от 200 до 6000 рублей

Если любительские «ритуальные танцы» не помогают, то придется сделать звонок в автопомощь. Дешевле всего «прикуривают» таксисты

Морозы захватили столицу Приморья в самом начале рабочей недели. В каждом дворе Владивостока сегодня можно было наблюдать "ритуальные танцы" автолюбителей. Под ледяными порывами ветра, вооружившись отвертками и проводами, водители пытались завести своих замерших коней. Особо неудачливые оставались в холодном плену дворов. Среди них оказался и корреспондент «Золотого Рога», который оценил стоимость автомобильной помощи.

Если автомобиль не заводится из-за подсевшего от холода аккумулятора, то автолюбитель может отделаться малой кровью. Компании техпомощи, предложениями которых завален популярный сетевой ресурс объявлений, возьмут за «прикуривание» автомобиля от 500 рублей. Более лояльную цену предлагает крупнейший в Приморье агрегатор заказа такси – за услугу запуска двигателя от аккумулятора придется заплатить всего 200 рублей. В случае неудачи таксист может взять меньшую сумму и довезти водителя до работы.

Если железный конь заартачился по другой причине, то стоимость запуска двигателя уже пойдет на тысячи. За диагностику проблемы придется заплатить 1500 рублей (у некоторых компаний техпомощи это отдельная услуга), а далее – как повезет. Цена работ колеблется от 3000 до 6000 рублей. При этом не все компании берут оплату по результату – некоторым придется заплатить даже за сам факт выезда. Встречаются также особо требовательные авторемонтники – перед оформлением заявки они выясняют модель и марку автомобиля и могут отказать замерзающему водителю без объяснения причин.

«С приходом морозов количество заказов у компаний автомобильной помощи значительно вырастает, – рассказал один из механиков техпомощи. – Растет и стоимость услуг. А если клиент не очень хорошо разбирается в автомобилях, будьте уверены – некоторые компании этим воспользуются и насчитают по максимуму, даже если работы были простые. Поэтому лучше обращаться к знакомым автомеханикам, либо в проверенные компании, которые не станут накручивать цены».

Наталья КОМИССАРОВА.