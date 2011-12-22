www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Приморский авторынок
Распечатать

"Соллерс-ДВ" в 2012 году представит две новинки

22 Декабря 2011, 15:29 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря, ZRPRESS. Автомобильный завод Sollers во Владивостоке в 2011 году планирует увеличить производство южнокорейских внедорожников SsangYong по сравнению с 2010 годом в 1,8 раза, до 25 тыс. 100 автомобилей. При этом продажи в 2011 году могут вырасти на 64%, до 22,5 тыс. автомобилей. В 2012 году завод планирует выпустить 29,3 тыс. автомобилей

В 2012 году на предприятии планируется запуск кроссовера New Actyon с бензиновым двигателем рабочим объемом 2 литра и новой версии пикапа Actyon Sports, концепт которого был представлен в 2011 году на Женевском автосалоне.

"Если в январе 2010 года суточная мощность завода составляла 21 машину, в июне 2010 года – 59, в декабре 2010 года – 80, то на конец 2011 года этот показатель вырос до 135 машин. При этом завод сейчас работает не в три, как раньше, а в две смены. Мы убеждены, что в текущей ситуации на российском рынке приоритетной задачей является не простое наращивание мощностей, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности автомобильного производства", - сообщил на встрече с журналистами генеральный директор ООО "Соллерс - Дальний Восток" Александр Корнейчук.

Досье "ЗР": Группа Sollers запустила автомобильное производство во Владивостоке 29 декабря 2009 года. В настоящее время "Соллерс - Дальний Восток" собирает 4 модели SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon Sports и New Actyon. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд рублей. Налоговые отчисления предприятия в 2011 году выросли по сравнению с 2010 годом в 3,5 раза, до 760 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRpress.ru

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru