"Соллерс-ДВ" в 2012 году представит две новинки

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря, ZRPRESS. Автомобильный завод Sollers во Владивостоке в 2011 году планирует увеличить производство южнокорейских внедорожников SsangYong по сравнению с 2010 годом в 1,8 раза, до 25 тыс. 100 автомобилей. При этом продажи в 2011 году могут вырасти на 64%, до 22,5 тыс. автомобилей. В 2012 году завод планирует выпустить 29,3 тыс. автомобилей

В 2012 году на предприятии планируется запуск кроссовера New Actyon с бензиновым двигателем рабочим объемом 2 литра и новой версии пикапа Actyon Sports, концепт которого был представлен в 2011 году на Женевском автосалоне.

"Если в январе 2010 года суточная мощность завода составляла 21 машину, в июне 2010 года – 59, в декабре 2010 года – 80, то на конец 2011 года этот показатель вырос до 135 машин. При этом завод сейчас работает не в три, как раньше, а в две смены. Мы убеждены, что в текущей ситуации на российском рынке приоритетной задачей является не простое наращивание мощностей, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности автомобильного производства", - сообщил на встрече с журналистами генеральный директор ООО "Соллерс - Дальний Восток" Александр Корнейчук.

Досье "ЗР": Группа Sollers запустила автомобильное производство во Владивостоке 29 декабря 2009 года. В настоящее время "Соллерс - Дальний Восток" собирает 4 модели SsangYong - Kyron, Rexton, Actyon Sports и New Actyon. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд рублей. Налоговые отчисления предприятия в 2011 году выросли по сравнению с 2010 годом в 3,5 раза, до 760 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог" - ZRpress.ru

