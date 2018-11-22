Приморцы смогут за год ввезти один подержанный праворульный автомобиль без кнопки ГЛОНАСС

Сколько продлится такой порядок, пока неизвестно

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных транспортных средств и позволяет в течение года ввезти одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», - говорится в документе на сайте кабмина.

В настоящее время согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Вопрос установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульные иномарки, ввозимые для собственного пользования, поднимался 16 ноября на встрече Дмитрия Медведева с врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО и вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», за 9 месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено 68,6 тыс. автотранспортных средств, что на 48% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, и на 98% - 2016 года. При этом навязанная необходимость установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» не влияет на динамику ввоза.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток