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Приморцы смогут за год ввезти один подержанный праворульный автомобиль без кнопки ГЛОНАСС

22 Ноября 2018, 09:53 | Приморье

Сколько продлится такой порядок, пока неизвестно

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных транспортных средств и позволяет в течение года ввезти одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», - говорится в документе на сайте кабмина.

В настоящее время согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Вопрос установки «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульные иномарки, ввозимые для собственного пользования, поднимался 16 ноября на встрече Дмитрия Медведева с врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО и вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», за 9 месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено 68,6 тыс. автотранспортных средств, что на 48% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, и на 98% - 2016 года. При этом навязанная необходимость установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» не влияет на динамику ввоза.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: глонасс  Олег Кожемяко  Дмитрий Медведев  авторынок  таможня 



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Комментарии

  • Псевдоним13:04, 22.11.2018#

    Отцы, кормильцы, благодетели! Думают о нас. Низкий поклон, целуем ноги… чтоб вы сдохли.

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