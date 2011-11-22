В Приморском крае стоимость техосмотра еще не определена

Заканчивается мораторий, объявленный премьером Владимиром ПУТИНЫМ на 2011 год, для прохождения техосмотра. Как уже сообщал «ЗР», согласно приказу Федеральной службы по тарифам (ФСТ), новая цена техосмотра легкового автомобиля для его владельца не должна превышать 958 рублей. Эти расчеты встретили непонимание у Минэкономразвития, которое ранее объявило, что предельная цена ТО - 2000 руб.

Для того чтобы определиться со стоимостью техосмотра, остался месяц — закон о реформе техосмотра транспортных средств вступает в силу с 1 января 2012 года. Приказ ФСТ «Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра» предполагает, что стоимость процедуры у аккредитованных операторов должна «обеспечивать возмещение экономически обоснованных расходов на проведение техосмотра и получение прибыли, необходимой для развития». Стоимость рассчитана, исходя из средней по России стоимости нормо-часа для оператора техосмотра (1065 рублей), норматива продолжительности работы (39 мин.) и времени на идентификацию автомобиля (15 мин.). На основе этой методики региональные власти должны рассчитать цену техосмотра в регионах для разных типов транспортных средств, исходя из времени, которое потребуется оператору ГТО на осмотр легковушки, грузовика, автобуса.

Не так давно Минтранс поминутно рассчитал процедуру прохождения ГТО. Талон техосмотра по завершении всех проверок должен быть выдан в течение 10 минут. Сама же проверка автомобиля не должна превышать 43 минут для легковушек, 65 минут для микроавтобусов и 67 минут для грузовиков массой более 12 тонн.

В Минэкономразвитии же считают, что методика ФСТ базируется на старых правилах проведения техосмотра, которые прекратят действовать 1 января 2012 года. Резко против инициативы ФСТ выступили и компании, проводящие техосмотр. «Объективная стоимость осмотра легкового автомобиля в Москве должна варьироваться в пределах от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, — заявил «Коммерсанту» гендиректор объединения «Техэксперт» (включает около 500 организаций, проводящих техосмотр) Сергей ЗАЙЦЕВ.— А в регионах техосмотр за 1000 рублей вполне реален, цена может падать и до 700-800 рублей».

Новые правила техосмотра, чтобы стать легитимными с января, должны быть приняты не позже конца ноября. Пока известно, что с 2012 года владелец машины может пройти техосмотр не только по месту регистрации автомобиля, но и в любом регионе России. Утвержден и бланк техосмотра, в дальнейшем предполагается отказаться от талона техосмотра - его заменит полис ОСАГО.

В Приморском крае стоимость техосмотра, по данным «ЗР», еще не определена, и, похоже, принимать этот закон экстренно придется депутатам Законодательного Собрания уже нового созыва после 4 декабря.

Согласно закону о реформе техосмотра транспортных средств, который вступает в силу с 1 января 2012 года, теперь он будет проводиться операторами технического осмотра, аккредитованными в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Все станции техосмотра, действующие до 2012 года, получат аккредитацию автоматически. Операторы ТО должны быть подключены к единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Информация о каждой машине, прошедшей техосмотр, должна быть не позднее 24 часов передана в ЕАИС. Правительство уже утвердило размер платы за аккредитацию в сфере технического осмотра постановлением от 3 ноября 2011 года N912.

Согласно документу, 20 тыс. рублей должна будет заплатить организация, претендующая на получение аккредитации для проведения техосмотра на автотранспорте за рассмотрение заявления о предоставлении аттестата. При этом за каждый открытый пункт ТО претендент должен заплатить еще по 10 тыс. рублей. Как пояснили «Интерфаксу-АФИ» в Российском союзе автостраховщиков, которому поручено по новому закону еще и ведение реестра операторов ТО, такая плата носит единовременный характер. Затем за переоформление аккредитации придется заплатить 15 тыс. и за каждый пункт ТО, указанный в этом заявлении, - 10 тыс. рублей.