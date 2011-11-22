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"Приморское кольцо" открывает новую трассу для классического мотокросса
9 октября во Владивостоке на территории спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» состоится открытие новой трассы для классического мотокросса, Гран-при PRIMRING и заключительный этап Чемпионата Приморского края в этой дисциплине.
Абсолютно новая и незнакомая для гонщиков трасса и минимальный разрыв между лидерами в турнирной таблице, обещают красочную и бескомпромиссную борьбу. Именно 9 октября Гран-при PRIMRING выявит сильнейшего райдера нашего края, по итогам нынешнего сезона. Тренировочные заезды показали, что новая трасса очень технична и интересна. Спортсмены отмечают также и необычную для нашего региона конфигурацию, и сложность трека, что непременно добавит остроты и красок в соперничество лучших гонщиков нашего региона. Григорий Лагута, который недавно стал Чемпионом Европы по спидвею, а в прошлом один из ведущих мотокроссменов края, скорректировал свой график и планирует посетить Гран-при PRIMRING, по его словам главное спортивное событие года для Приморского мотокросса.
Мотокроссовый трек СТК «Приморское кольцо» спроектирован и построен согласно требованиям мировой мотоциклетной федерации FIM. Конфигурация, набор элементов и инфраструктура трассы предполагает проведения на ней в ближайшем будущем соревнований международного уровня. По мнению главы мотоциклетной федерации России Александра Лункина, данный трек не имеет аналогов в нашей стране, и нет сомнений, что он даст новый толчок в развитии дальневосточного мотокросса.
Как сообщила Анна Алеко, начальник отдела содействия развитию молодёжного творчества управления по делам молодёжи администрации г.Владивостока, Гран-при PRIMRING и заключительный этап Чемпионата Приморского края по мотокроссу состоится 9 октября на СТК «Приморское кольцо», начало заездов в 12.00. Организаторами соревнования выступили СТК «Приморское кольцо», «Приморская автомобильная федерация» и мотоклуб «Заря».
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