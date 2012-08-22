В Китай на автомобиле приморцы поедут еще не скоро

Дальний Восток России на протяжении всей сухопутной границы фактически имеет лишь одного соседа – Китай. Можно, конечно, упомянуть и о 20-километровом южном участке границы с Северной Кореей по реке Туманган, но страна победившего коммунизма является настолько закрытой территорией, что этой границы для нашего туриста как бы и нет. И Китай остается единственным ближайшим государством, куда ведут дороги, доступные для автотуристов.

Вот только доехать по этим дорогам можно разве что только до границы. Попасть же на территорию Китая на личном автомобиле пока нереально. И в этом главная особенность и отличие дальневосточного автотуризма от туризма центральной России, где зарубежные автовояжи имеют широкое распространение.

Однако в последние месяцы в дальневосточных СМИ все чаще стали появляться сообщения о том, что эта ситуация вскоре может радикально измениться. Администрации приграничных регионов вроде бы ведут переговоры о том, чтобы расширить возможности существующих автомобильных пунктов пропуска и организовать возможность посещения сопредельных территорий на личном автотранспорте.

Так, еще 6 июля, по итогам состоявшегося в администрации Приморского края совещания начальник Дальневосточного управления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН сообщил: «Вопрос по пересечению российско-китайской государственной границы согласован с китайской стороной, и после завершения строительства новых пунктов пропуска автомобильное движение между регионами двух государств может быть запущено».

Однако всего лишь неделю спустя, 12 июля, начальник отдела приграничного сотрудничества департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Александр МАЛИК в своем интервью интернет-порталу Visitchina.ru уточнил, что поездки граждан соседних государств друг к другу в гости на личных автомобилях на самом деле пока остаются лишь отдаленной перспективой – слишком много вопросов еще не разрешено.

«Основной момент – это несовершенная законодательная база КНР. Китай так и не присоединился к Венской Конвенции 1968 года. Если бы это произошло, все было бы урегулировано еще в 1992 году, когда были открыты местные пункты пропуска на российско-китайской границе, - отметил чиновник. - У нас с Китаем существуют и различия в правилах дорожного движения».

Досье "ЗР"

Венская конвенция о дорожном движении - международный договор, который был заключён с целью повышения безопасности дорожного движения посредством стандартизации правил дорожного движения. Конвенция была разработана во время конференции ЮНЕСКО с 7 октября по 8 ноября 1968 года в Вене. Одновременно на конференции была разработана конвенция о дорожных знаках и сигналах. Конвенцию подписало 71 государство, включая СССР. Китай руководствуется положениями другой, Женевской, конвенции о дорожном движении 1949 года. Соответственно, китайцы в России и русские в Китае могут передвигаться на автомобиле только при наличии водительского удостоверения международного образца.

Почти достроили

Впрочем, международные соглашения – это только одна из видимых верхушек айсберга. Как показывает практика, даже наличие в кармане международного водительского удостоверения вовсе не гарантирует иностранцу свободного проезда по Китаю. В этом отношении Серединная Империя не слишком сильно отличается от Северной Кореи. Путешествовать по Поднебесной возможно только с разрешения властей. «Пробиванием» именно этих разрешений сейчас и занимается новая администрация Приморского края, довершая дела, начатые много лет назад ее предшественниками.

Бывший губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН еще в 2004 году говорил о возможных перспективах автотуризма между приграничными территориями, но развить тему тогда не смогли ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры на пунктах пропуска через границу. Сегодня, спустя 8 лет, принципиально ситуация не изменилась. Камнем преткновения остаются все те же пункты пропуска, хотя нужно признать, что движение в данном направлении идет.

Долгострой на погранпереходе Краскино - Хунчунь, к примеру, потихоньку обретает материальные черты. Собран корпус главного здания, стоят коробки вспомогательных помещений. Но до завершения работ еще далеко, хотя руководство «Росгранстроя» обещало запустить переход еще год назад. Потом сроки передвинули на лето 2012, теперь же речь идет о январе следующего года.

Как сообщил «ЗР» представитель подрядчика, кроме отделочных работ строителям еще нужно благоустроить территорию и оснастить пункт пропуска специализированным оборудованием. После завершения всех работ пропускная способность нового терминала увеличится на 64%. Он будет работать по 12 часов в сутки и сможет пропускать до 250 автомашин в день, 150 из которых – грузовые автомобили. Пока же большегрузам приходится выстаивать на границе в многодневных очередях.

Жалобы перевозчиков на упомянутые очереди докатились и до Хабаровска, откуда в Приморье с инспекцией ведущегося на границе строительства недавно приезжал сам Виктор ИШАЕВ. Увиденным министра РФ по развитию Дальнего Востока остался удовлетворен, и снова напомнил дальневосточным автомобилистам о возможностях, которые откроются с вводом в строй приграничной инфраструктуры.

«Такие стандарты для пунктов пропуска в ДФО применяются впервые. В дальнейшем мы будем применять опыт Краскино в других регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, - подчеркнул полпред президента в ДВФО. - Новый пункт пропуска даст возможность людям пересекать границу на личном автотранспорте. Мы впервые выходим на европейский уровень, когда граждане соседних государств могут на личном автомобиле совершать поездки в сопредельные государства».

Куда поедем?

Как уже сообщал «ЗР», вопрос организации проезда через границу России и Китая на личном транспорте будет рассмотрен 25 августа в Новосибирске комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительства РФ и КНР. Ожидается, что решение может быть принято без особых процедур, и тогда в пределах Дальнего Востока пересечь границу на личной машине можно будет в Пограничном и Краскино, чтобы покататься в пределах китайских городов Суйфэньхэ и Хуньчунь.

Подобный механизм работает на другом российско-китайском погранпереходе – Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР). Сибирские и забайкальские автомобилисты уже более 6 лет приезжают в Китай на собственных машинах, где за несколько дней успевают навести лоск и глянец на свои транспортные средства. Наиболее широким спросом у наших автомобилистов там пользуются дешевый косметический ремонт кузова, легкий тюнинг и приобретение новых шин.

Согласно межправительственным договоренностям, для посещения Маньчжурии российским автомобилистам не требуется водительского удостоверения международного образца, однако и выезд за пределы города для них запрещен. Китайская туристическая виза оформляется прямо на границе, там же делаются страховка и другие необходимые документы. Весь пакет которых, по словам бывалых автотуристов, обходится примерно в 1000-1500 юаней.

Наиболее вероятно, что по похожей схеме будет реализовано и посещение китайских городов Хунчунь и Суйфэньхэ. Об этом говорит и позиция представителей российских пограничных и таможенных органов, которая была озвучена в ходе проходившей в Хабаровске в конце июля встречи министров по туризму стран АТР. В ответ на пожелание китайской стороны о разрешении посещения автотуристами из Поднебесной Уссурийска и Владивостока было заявлено: «Китайские туристы могут на своем авто пересечь границу и далее уже на приморском автобусе проследовать в тот же Уссурийск или Владивосток. В Пограничном или Краскино представители бизнеса смогут оборудовать стоянки, где граждане Китая будут готовы оставлять свои авто».

Похожую точку зрения высказали и представители китайских властей города Хунчунь. В частной беседе с журналистом «ЗР» один из них сообщил, что администрация города подготовила несколько площадок под возможные автостоянки в пригороде, откуда в торговый центр российских автотуристов будут доставлять автобусы, такси и моторикши. «Мы должны обеспечить безопасность как собственных граждан, так и российских туристов. Поэтому лучше будет первое время воздержаться от рискованных экспериментов. Возможно в будущем границы для посещения будут расширены. Но не сегодня».

Таким образом, российская сторона, так же, как и китайская, не готова впускать автотуристов далее приграничных поселений, и единственной разницей с нынешним положением дел станет только появление альтернативы автобусным маршрутам в Китай. Своим отношением к этой перспективе «ЗР» попросил поделиться представителя компании «Беркут-тур», которая работает на китайском направлении уже более десятка лет. «Снижения турпотока мы не прогнозируем, - ответили в компании. - Организованные группы всегда будут иметь преимущество перед самодеятельными автотуристами, потому что наши власти очень серьезно относятся к переходу границы гражданами. Можно сразу сказать, что частник потеряет гораздо больше времени на процедурах, чем организованная группа, и это касается не только перехода, но и обустройства в гостинице, и организации отдыха».

Серьезность российских властей в отношении перехода границы, действительно, не вызывает никаких сомнений. В отличие от Китая, где гражданская жизнь начинается сразу за воротами погранперехода, проезд к строящемуся с российской стороны автотерминалу «Краскино» охраняется войсками со всей строгостью. Ограждения из колючей проволоки и паспортный контроль начинаются за добрый десяток километров от границы. Документы у туристов проверяются четыре раза. Выходить из транспорта, а тем более фотографировать – запрещено...

Улучшайте дороги!

2012 год назван «Годом российского туризма в Китайской Народной Республике» и «Годом китайского туризма в России» соответственно. По этому поводу Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) даже организовало нынешним летом специальный автопробег, названный «Великий чайный путь». Его маршрут пролегал из Санкт-Петербурга во Владивосток. В Хабаровске его участники встретились с министрами по туризму стран АТР – в конце июля там как раз проходило их совещание в рамках мероприятий саммита АТЭС-2012.

На этой встрече глава Федерального агентства по туризму РФ Александр РАДЬКОВ сообщил: «На экономики АТЭС приходится 44% оборота международной торговли и 40% мирового потока туристов. Очевидно, что у нас есть потенциал расширения международного туризма, что должно оказать мультипликативный эффект на экономический рост. Мы обсуждали, какие существуют возможности, и какие вопросы являются приоритетными для использования экономического потенциала туризма».

Автомобильный туризм является одной из быстроразвивающихся отраслей мировой экономики, и предстоящее, пусть и небольшое на первых порах, расширение географии поездок дальневосточных автотуристов может стать одним из шагов на пути к дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и Китаем.

«ЗР» со своей стороны хотел бы предложить российским чиновникам в пылу административной борьбы за экономические показатели не забывать о тех, кто эти показатели создает – о самих туристах. Вышеупомянутые дороги в Хунчунь и Суйфэньхэ, по которым вскоре поедут автопутешественники, выглядят очень бледно на фоне дорог Китая. Может быть, ямы и ухабы стоит заровнять? И подвески целее будут, и Великий чайный путь перестанет выглядеть карикатурой на русский «эффективный менеджмент»…

Дмитрий ФОМИЧЕВ, "Золотой Рог".