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В Приморье стабильная ситуация с обеспечением топливом
В Приморский край планово поступают и реализуются отгруженные в июне нефтепродукты.
Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, в настоящий момент филиал № 4 «РН-Востокнефтепродукт» начал мелкооптовую реализацию для владельцев частных АЗС. После поступления отгруженных ранее бензинов, 23-24 июня нефтепродукты в полном объеме и ассортименте будут реализовываться мелким оптом автомобилистам.
Выделенных на июнь ресурсов достаточно для удовлетворения спроса по заявкам свободных трейдеров.
В компании «Приморнефтепродукт» также нет проблем с обеспечением собственных заправок бензином и дизельным топливом.
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