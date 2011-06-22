В Приморье стабильная ситуация с обеспечением топливом

В Приморский край планово поступают и реализуются отгруженные в июне нефтепродукты.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, в настоящий момент филиал № 4 «РН-Востокнефтепродукт» начал мелкооптовую реализацию для владельцев частных АЗС. После поступления отгруженных ранее бензинов, 23-24 июня нефтепродукты в полном объеме и ассортименте будут реализовываться мелким оптом автомобилистам.

Выделенных на июнь ресурсов достаточно для удовлетворения спроса по заявкам свободных трейдеров.

В компании «Приморнефтепродукт» также нет проблем с обеспечением собственных заправок бензином и дизельным топливом.