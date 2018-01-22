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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов

22 Января 2018, 17:43 | Приморье

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют составлять расписки

Ежедневно во Владивостоке происходят дорожно-транспортные происшествия с небольшим материальным ущербом, без пострадавших. В большинстве случаев автовладельцы вызывают для оформления происшествия сотрудников полиции, хотя в соответствие с законодательством могут не ждать сотрудников ГИБДД, а оформить все документы самостоятельно.

Результат ожидания инспектора – особенно если ДТП произошло на главных дорожных артериях – транспортные заторы. Участникам аварии достаточно составить «Извещение о ДТП» (Европротокол) и оперативно освободить проезжую часть, сообщает администрация Владивостока.

Отметим, что оформить ДТП по Европротоколу можно только если в ДТП участвуют два транспортных средства, не пострадали люди, оба участника имеют полис ОСАГО, не причинён ущерб иному имуществу, кроме как двум автомобилям, характер повреждений и обстоятельства произошедшего не вызывают споров и разногласий у участников ДТП.

Итак, если вы попали в ДТП, автомобили получили небольшие повреждения, нет раненых и отсутствуют разногласия у участников происшествия, но транспортные средства мешают движению других участников дорожного движения, ваши действия:

1. Зафиксируйте, в том числе средствами фото- и видеосъемки: государственные регистрационные знаки транспортных средств, а при их отсутствии – идентификационные номера (VIN), места повреждения автомобилей, взаимное расположение транспортных средств участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам, государственные регистрационные знаки свидетелей ДТП (при наличии);

2. Запишите данные очевидцев происшествия (при их наличии);

3. Освободите проезжую часть;

4. Заполните извещение о ДТП;

5. Покиньте место аварии;

6. Представьте копию извещения в свою страховую компанию.

Стоит отметить, что в случаях, когда материальный ущерб причинен только участникам аварии и виновник готов добровольно его возместить (компенсировать на месте), заполнять извещение о ДТП не требуется, однако сотрудники правоохранительных органов рекомендуют составлять расписки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: дороги  ДТП  пробки  владивосток  ГИБДД 



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Комментарии

  • Папа Иесуса18:28, 22.01.2018#

    пффф )))где вы видели грамотных обезьян ?да они адрес свой правильно написать не могут откуда столько "аварийных комиссаров" наплодилось ?_опу за собой подтереть не могут

  • Фыва21:12, 22.01.2018#

    Дайте тоже сказать. Пока страхкомпании Ваше мнение имеют в коричневый глаз, глупо составлять Пьеропротокол. Завтра Ваш визави подаст в суд и будет клевать мозги пару лет, чтоб не платить. Лучше всёж ментов подождать часа два. Или четыре.

  • Ямы на окатовой22:31, 22.01.2018#

    а если виновник аварии утверждает что он не виновен . . . . так всегда происходит . поэтому без гибдд никуда

  • Добрыйдоктор Вампесдец23:09, 22.01.2018#

    На редкость тупой заголовок. Во Владивостоке, глядь, нагли, ага. Улицу, дом, подъезд, этаж и квартиру находки указал бы дятел пишущий, чего уж стесняться.

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