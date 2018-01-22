Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют составлять расписки

Ежедневно во Владивостоке происходят дорожно-транспортные происшествия с небольшим материальным ущербом, без пострадавших. В большинстве случаев автовладельцы вызывают для оформления происшествия сотрудников полиции, хотя в соответствие с законодательством могут не ждать сотрудников ГИБДД, а оформить все документы самостоятельно.

Результат ожидания инспектора – особенно если ДТП произошло на главных дорожных артериях – транспортные заторы. Участникам аварии достаточно составить «Извещение о ДТП» (Европротокол) и оперативно освободить проезжую часть, сообщает администрация Владивостока.



Отметим, что оформить ДТП по Европротоколу можно только если в ДТП участвуют два транспортных средства, не пострадали люди, оба участника имеют полис ОСАГО, не причинён ущерб иному имуществу, кроме как двум автомобилям, характер повреждений и обстоятельства произошедшего не вызывают споров и разногласий у участников ДТП.



Итак, если вы попали в ДТП, автомобили получили небольшие повреждения, нет раненых и отсутствуют разногласия у участников происшествия, но транспортные средства мешают движению других участников дорожного движения, ваши действия:



1. Зафиксируйте, в том числе средствами фото- и видеосъемки: государственные регистрационные знаки транспортных средств, а при их отсутствии – идентификационные номера (VIN), места повреждения автомобилей, взаимное расположение транспортных средств участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам, государственные регистрационные знаки свидетелей ДТП (при наличии);



2. Запишите данные очевидцев происшествия (при их наличии);



3. Освободите проезжую часть;



4. Заполните извещение о ДТП;



5. Покиньте место аварии;



6. Представьте копию извещения в свою страховую компанию.



Стоит отметить, что в случаях, когда материальный ущерб причинен только участникам аварии и виновник готов добровольно его возместить (компенсировать на месте), заполнять извещение о ДТП не требуется, однако сотрудники правоохранительных органов рекомендуют составлять расписки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.