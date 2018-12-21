На дорогах Приморья установили новые фоторадарные комплексы

Комплексы работают в Кировском, Дальнереченском, Партизанском районах, Находке, Владивостоке и Уссурийске

В 2018 году введены в эксплуатацию семь комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в шести муниципалитетах Приморского края, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, комплексы установлены в Кировском, Дальнереченском, Партизанском районах, Находке, Владивостоке и Уссурийске.

«Фоторадарные комплексы “Кордон” и “Крис-С” работают на большинстве краевых дорог. Введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволяет снижать аварийность на дорогах края», – пояснили в ведомстве.

Отметим, с начала года по итогам работы фото- и видеорадаров выписано более 700 тысяч штрафов на общую сумму почти 400 миллионов рублей

Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы. Главные задачи программы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.