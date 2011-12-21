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Приморские таксисты обязаны получить спецразрешения
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел совещание по вопросам перевозки пассажиров и багажа легковым такси. В нем приняли участие вице-губернаторы Сергей Ажимов, Павел Попов, руководители департаментов, а также крупнейших компаний-перевозчиков.
Как отметил в ходе совещания Сергей Дарькин, в ближайшее время компании, оказывающие услуги по перевозке в легковом такси, будут обязаны получить специальное разрешение.
Разрешение будут выдавать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в установленном порядке на территории РФ и имеющему на праве собственности или на условиях лизинга транспортные средства. Получить его можно будет в департаменте промышленности и транспорта Приморского края.
Одно из главных условий – компания обязана организовать проведение индивидуального медицинского контроля водителей, а также контроля технического состояния транспортных средств. Стаж водителей, имеющих право работать в такси, теперь составит от 5 лет общего стажа или от 3 лет работы по специальности.
«Такие меры позволят нам привести данный вид деятельности в соответствии с законодательством и существенно повысить качество и безопасность предоставляемых услуг. В следующем году в связи с проведением саммита АТЭС Приморье будет встречать много гостей из разных регионов России и стран мира. Поэтому услуги такси во Владивостоке должны оказываться на самом высоком уровне», - подчеркнул Сергей Дарькин.
Разрешение должно находиться в салоне каждого легкового такси. Водитель будет обязан предъявлять документ по требованию пассажира, сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения и должностного лица уполномоченного органа.
Также на совещании было принято решение, что предприниматели, осуществляющие свою деятельность с нарушениями законодательства, не смогут размещать рекламу в краевых и местных средствах массовой информации.
Реализацию данного поручения губернатора будет контролировать специально созданная межведомственная комиссия, в которую вошли представители ГИБДД, УМВД, УГАДН по ПК, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Золотой Рог".
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