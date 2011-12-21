Новый автоматизированный автодром появится в Приморье

«Сейчас с первого раза в Приморье сдают на водительские права примерно 25% учащихся. В результате люди идут на повторный экзамен, и возникают очереди», - заявил начальник межрайонного экзаменационного отделения (МЭО) Максим НЕТЯГОВСКИЙ и пообещал, что с введением автоматизированного автодрома во Владивостоке за день можно будет пропустить недельный поток.

Пресс-конференция Ассоциации автошкол «Альтернатива» прошла 15 декабря в редакции РИА PrimaMedia. Одной из главных тем стало строительство автоматизированного автодрома. На данный момент в состав «Альтернативы» входит почти 40 автошкол.

- Наша ассоциация работает не только для учеников тех школ, которые входят в состав «Альтернативы», - рассказывал председатель Ассоциации автошкол Приморского края «Альтернатива» Леонид РАЖЕВ. - Нередко человек обвиняет ГИБДД в том, что его «завалили», и не предполагает, что просто его подготовка не соответствует уровню. Наша цель - улучшить качество подготовки водителей. Для этого мы планируем проводить семинары для преподавателей и инструкторов автошкол. И это помимо главного - строительства автоматизированного автодрома.

По проекту, автоматизированная площадка сможет обслуживать автошколы Артема и Владивостока. Комплекс площадью в два гектара оборудуют системой ГЛОНАСС, адаптированной, в отличие от корейских аналогов, к местному климату. Такой автодром позволит сократить время сдачи экзамена и увеличить пропускную способность примерно в десять раз. При этом роль инспектора сведена к минимуму: в экзамене он участвует только как технический специалист.

Сегодня на территории Владивостока всего четыре автошколы, у которых есть площадки, приближенные к нужному уровню автодрома. По желанию эти организации смогут принимать экзамены и на них, что не отнимет у них права пользоваться и новым автодромом. Автопарк ассоциация тоже планирует обновить, а точнее, создать заново. Ведь многие автошколы покупали свои автомобили 10-15 лет назад.

По мнению сотрудников МЭО, ассоциация станет связующим звеном между ГИБДД и учениками. Именно так удастся выявить слабые места в процессе сдачи экзаменов. Ведь общаться с каждым недовольным учеником лично представители ГИБДД просто не могут. «Альтернатива» же объединит все претензии и пожелания и сможет передать их как в МЭО, так и директорскому составу автошкол. Именно так процесс подготовки будущих водителей удастся вывести на новый уровень.

На основе собранных мнений ассоциация автошкол составит рейтинг автошкол Владивостока, и будущие ученики смогут ориентироваться на конкретные данные при выборе заведения. Уже сейчас благодаря усилиям небезразличных качество подготовки кандидатов в водители резко выросло. За последний год количество аварий с участием новичков снизилось примерно на 20%.

"Золотой Рог".