www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 58.33 р.
EUR: 75.18 р. 10 CNY: 94.52 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД

21 Ноября 2018, 16:53 | Приморье

Незаконная замена двигателя может аннулировать регистрацию автомобиля во Владивостоке

Последние две недели автолюбители Владивостока сталкиваются с необычными проверками ГИБДД. Помимо стандартного изучения документов, инспектор может задать вопросы о двигателе, установленном на автомобиле, а также рассмотреть подкапотное пространство. Судьба автовладельцев, увлекшихся тюнингом и установивших ДВС, не соответствующий документам, незавидна. Автомобиль с незаконным свапом ждет аннуляция регистрации, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Меня за последние два дня уже не первый раз останавливают инспекторы ГИББД, – рассказал Сергей, владелец Nissan с замененным двигателем. – Спрашивают не только документы, но и мощность двигателя по ПТС. При этом сотрудники полиции прекрасно ориентируются в линейке двигателей, которые устанавливаются на мою модель. К счастью, под капот никто не заглядывал, хотя я уже видел случаи изучения подкапотного пространства других автомобилей».

На особом контроле ГИБДД во Владивостоке сегодня – автомобили, владельцы которых наиболее часто прибегают к свапу двигателя. Свап предполагает полную замену ДВС либо на двигатель, предназначенный для данной серии автомобилей, либо же на совершенно другой. К автомобилям, часто подвергающимся такой процедуре в Приморье относятся Toyota Mark II, Toyota Chaser, Toyota Cresta и прочие «маркообразные». Если замена двигателя происходила без оформления соответствующих документов, органы полиции имеют право аннулировать регистрацию автомобиля. Такая же незавидная участь ждет машины, в ПТС которых прописана заниженная мощность мотора.

Автоюрист Николай Иванов предупреждает автолюбителей, что осмотр автомобиля может производиться лишь в случае подозрений на то, что транспорт используются в противоправных целях. Если таких подозрений нет, то лучше не предоставлять к осмотру подкапотное пространство. «Между тем, если так или иначе выявлен факт замены двигателя без внесения изменений в регистрационные документы, это служит основанием для привлечения к административной ответственности владельца (штраф от 500 до 800 рублей) и аннулирования регистрации автомобиля с возможным его задержанием. При этом незаконность осмотра может привести к отмене административной ответственности, но не к отмене аннулирования регистрации», – подчеркивает юрист.

По его словам, восстановление регистрации возможно по решению начальника УГИБДД или по решению суда, только в случае признания такого аннулирования незаконным. «А такого решения практически невозможно добиться. Можно также самому, не дожидаясь аннулирования, обратится в Госавтоинспекцию и внести изменения в регистрационные документы, но только если осуществлена замена аналогичного двигателя. В противном случае необходимо проходить процедуры, предусмотренные соответствующим Техническим регламентном Таможенного союза», – рассказывает Иванов.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ДВС  штрафы  ГИБДД  проверки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru