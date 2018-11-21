Во Владивостоке ГИБДД активно проверяет машины с подозрением на замену ДВС

Незаконная замена двигателя может аннулировать регистрацию автомобиля во Владивостоке

Последние две недели автолюбители Владивостока сталкиваются с необычными проверками ГИБДД. Помимо стандартного изучения документов, инспектор может задать вопросы о двигателе, установленном на автомобиле, а также рассмотреть подкапотное пространство. Судьба автовладельцев, увлекшихся тюнингом и установивших ДВС, не соответствующий документам, незавидна. Автомобиль с незаконным свапом ждет аннуляция регистрации, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Меня за последние два дня уже не первый раз останавливают инспекторы ГИББД, – рассказал Сергей, владелец Nissan с замененным двигателем. – Спрашивают не только документы, но и мощность двигателя по ПТС. При этом сотрудники полиции прекрасно ориентируются в линейке двигателей, которые устанавливаются на мою модель. К счастью, под капот никто не заглядывал, хотя я уже видел случаи изучения подкапотного пространства других автомобилей».

На особом контроле ГИБДД во Владивостоке сегодня – автомобили, владельцы которых наиболее часто прибегают к свапу двигателя. Свап предполагает полную замену ДВС либо на двигатель, предназначенный для данной серии автомобилей, либо же на совершенно другой. К автомобилям, часто подвергающимся такой процедуре в Приморье относятся Toyota Mark II, Toyota Chaser, Toyota Cresta и прочие «маркообразные». Если замена двигателя происходила без оформления соответствующих документов, органы полиции имеют право аннулировать регистрацию автомобиля. Такая же незавидная участь ждет машины, в ПТС которых прописана заниженная мощность мотора.

Автоюрист Николай Иванов предупреждает автолюбителей, что осмотр автомобиля может производиться лишь в случае подозрений на то, что транспорт используются в противоправных целях. Если таких подозрений нет, то лучше не предоставлять к осмотру подкапотное пространство. «Между тем, если так или иначе выявлен факт замены двигателя без внесения изменений в регистрационные документы, это служит основанием для привлечения к административной ответственности владельца (штраф от 500 до 800 рублей) и аннулирования регистрации автомобиля с возможным его задержанием. При этом незаконность осмотра может привести к отмене административной ответственности, но не к отмене аннулирования регистрации», – подчеркивает юрист.

По его словам, восстановление регистрации возможно по решению начальника УГИБДД или по решению суда, только в случае признания такого аннулирования незаконным. «А такого решения практически невозможно добиться. Можно также самому, не дожидаясь аннулирования, обратится в Госавтоинспекцию и внести изменения в регистрационные документы, но только если осуществлена замена аналогичного двигателя. В противном случае необходимо проходить процедуры, предусмотренные соответствующим Техническим регламентном Таможенного союза», – рассказывает Иванов.

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Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.