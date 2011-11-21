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На дорогах Приморья никто не уйдет от фоторадара

21 Ноября 2011, 01:25 | Приморье

На дорогах Находки появился мобильный автоматический комплекс для фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Первые письма с фотографиями и штрафными квитанциями уже получили более 100 жителей и гостей города.

За семь месяцев 2011 года на территории Находкинского городского округа зарегистрировано 1006 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Все они произошли в результате нарушений Правил дорожного движения.

Теперь бороться с аварийностью будут с помощью новых технологий. На вооружении у находкинской Госавтоинспекции появились фоторадарные передвижные комплексы «КРИС-П». На высокотехнологичном оборудовании установлено программное обеспечение для автоматического распознания государственного регистрационного знака и его проверке по различным городским и региональным базам. Теперь водитель, нарушающий скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов, и другие пункты Правил дорожного движения рискует попасть в поле зрения фиксатора.

С момента введения прибора в работу почтой направлено более 100 постановлений с фотографией и видом нарушения, датой и временем, разъяснением прав гражданина, и квитанцией на оплату штрафа на сумму от 300 до 1500 рублей. Аппараты устанавливаются каждый раз в новом месте. Чтобы не попасть под пристальное око «КРИС-П», инспекторы ГИБДД настоятельно советуют автомобилистам соблюдать Правила дорожного движения.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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