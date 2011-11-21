Профсоюзы Приморского края провели масштабную акцию протеста против повышения цен на топливо

По всему Приморью прошла массовая акция профсоюзов "Нет беспределу цен на топливо!". Во Владивостоке акция началась с автопробега. Затем на площади Борцов за власть Советов состоялся пикет и сбор подписей горожан под требованиями профсоюзов.

"Наша акция призвана показать, что на грани выживания находимся все мы: и люди, и предприятия. Вот почему нам очень нужно ваше осознанное участие в этой акции. Мы верим, что и вам нужны достойные зарплаты, адекватные цены на товары и услуги", - говорят организаторы мероприятия.

Кроме Владивостока пикеты прошли в Арсеньеве, Липовцах, Новошахтинском, Фокино, Владимиро-Александровском, Партизанске и Ярославском.