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Профсоюзы Приморского края провели масштабную акцию протеста против повышения цен на топливо
21 Ноября 2011, 02:27 | Приморье
По всему Приморью прошла массовая акция профсоюзов "Нет беспределу цен на топливо!". Во Владивостоке акция началась с автопробега. Затем на площади Борцов за власть Советов состоялся пикет и сбор подписей горожан под требованиями профсоюзов.
"Наша акция призвана показать, что на грани выживания находимся все мы: и люди, и предприятия. Вот почему нам очень нужно ваше осознанное участие в этой акции. Мы верим, что и вам нужны достойные зарплаты, адекватные цены на товары и услуги", - говорят организаторы мероприятия.
Кроме Владивостока пикеты прошли в Арсеньеве, Липовцах, Новошахтинском, Фокино, Владимиро-Александровском, Партизанске и Ярославском.
Автор: Иван Кузьмин
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