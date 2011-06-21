Небольшие грузовики и грузопассажирские микроавтобусы - удел вторичного рынка

Выбор малотоннажного грузового транспорта в Приморском крае вроде достаточно велик, а вот выбрать почему-то не из чего. Либо дорого, либо по своим техническим и грузовым параметрам не совсем подходит для целей и задач малого и среднего предпринимательства, занимающегося грузоперевозками.

Если говорить о предложении нового гарантийного коммерческого транспорта, то здесь два пути: либо «Восток-УАЗ», официальный дилер Ульяновского автозавода и «Соллерс», либо ноги сами ведут на вторичный рынок, где сегодня можно приобрести небольшой коммерческий транспорт не только с приставкой «б/у», но и новые южнокорейские грузовички и микроавтобусы.

Крупные дилерские компании и центры делают ставку на продажу и послепродажное сопровождение легковых автомобилей и внедорожников. Достаточно зайти и пролистать официальные сайты, чтобы убедиться - покупка небольших грузовиков или грузопассажирских микроавтобусов остается уделом вторичного рынка. И, надо сказать, вторичный рынок с успехом этим пользуется.

Особняком, пожалуй, стоит технохолдинг Sumotori, официальный дилер Suzuki и Kia, но предложение этой компании во многом неприемлемо для малого и среднего бизнеса. По мнению предпринимателей, осуществляющих грузовые перевозки, предлагаемые «Сумотори» грузовики Hino хороши в условиях междугородных перевозок, но для такого города как Владивосток, с его непростым рельефом и парковочными сложностями, они все-таки великоваты.

К этому можно добавить, что цена в 1,5 млн рублей за пусть и новый 3-тонный грузовик остается для большинства представителей мелкого и среднего бизнеса недоступной.

«Восток-УАЗ» предлагает коммерческий малотоннажный транспорт по более «демократичной» цене, но только то, что сошло с конвейеров отечественных заводов. Модернизированный, но от этого ничуть не изменившийся внешне приснопамятный УАЗ-«буханка» модельного 1957 года требует не только много топлива, ибо очень прожорлив, но и целой, желательно передвижной, автомастерской к нему.

«Улыбающегося» с рекламных щитов грузовика «Валдай» Горьковского автозавода пока на дорогах никто не видел. Даже не грузовичок, а грузовик, на который делает ставку ГАЗ, имеет платформу хорошо известной «Газели».Он, грузоподъемностью до 4 тонн, по замыслам нижегородских маркетологов, просто обязан составить конкуренцию не только наступающим «корейцам», но и 3-5-тонникам японского производства. Но поставляется только «под заказ» по цене 800-850 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

В этой связи как ни вспомнить про Fiat Dukato. Симпатичного внешне, с объемным кузовом-будкой, его уже можно встретить на дорогах Приморского края в качестве машин «скорой медицинской помощи» и маршрутных такси, но вот восторженных откликов предпринимателей, обогатившихся за счет «итальянца» российской сборки, пока не слышно. Да и цена (700-800 тыс.) остается не конкурентной: при сопоставимом качестве «корейцы» дешевле.

Поэтому, если куда и приводит необходимость обновления транспортного грузового парка, так это на подгородненский авторынок «Лидер» (бывший «Ольга-ВЛАД») или на «Зеленый угол».

На «Зеленке», надо отметить, конъюнктура отслеживается моментально. Стоило государству поприжать импорт праворульного легкового транспорта, как самые прозорливые, оценив ситуацию и сделав выводы, мгновенно переориентировались на Южную Корею, но не «легковую», а «коммерческую».

Сегодня на «Зеленом углу» предложение небольших южнокорейских грузовиков весьма солидно, что уже создает реальную конкуренцию автомобильному «японскому крылу» рынка.

В основном предприниматели «Угла» предлагают недорогие, 3-5-летние «Киа Бонго III» и «Хендэ Портер» по цене от 400 до 550 тыс. рублей, в различной комплектации - от тентового кузова до рефрижераторной будки. За 650 тыс. можно купить новый с иголочки грузовичок, не отягощенный гарантийными и страховыми обязательствами со стороны продавца и покупателя. Грузоподъемность этих микрогрузовиков от 750 до 1250 кг. Небольшие по габаритам, оборудованные тяговитыми и выносливыми немецкими моторами, они уже представляют реальную коммерческую угрозу м/грузовикам и м/автобусам из Страны восходящего солнца, чья цена, по общему признанию, «давно уже вышла за рамки разумного».