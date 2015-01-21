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На Зеленом углу во Владивостоке теперь будут продавать автохлам
Вместе с новогодними каникулами закончилась и валютная передышка, которую получил знаменитый приморский автомобильный рынок
Продавцы авторынка «Зеленый угол», не успевшие завезти свой товар до европейского Нового года, получили от государства вполне ожидаемый подарок к православному Новому году 13 января - очередное повышение пошлин на иномарки, связанное с очередным падением курса рубля.
Предновогодняя потребительская лихорадка, помноженная на валютную панику, изрядно проредила торговые площадки знаменитого авторынка. Однако, если в прежние годы с началом января «Зеленка» вступала в «мертвый сезон», сегодня все иначе. Падение курса национальной российской валюты с летних 34 до сегодняшних 65 рублей за 1 доллар и угроза его дальнейшего обесценивания мотивируют к посещению авторынка даже тех, кто собирался сделать это намного позже. Ведь вместе с долларом растет и цена машины на японских аукционах, стоимость ее доставки на судне в Россию и таможенная пошлина, которая рассчитывается в евро.
Если накануне новогодних каникул, 29 декабря, доллар в обменных пунктах Владивостока можно было купить за 56 рублей, то 14 января за него уже просили на 10,5 рублей больше. При этом те автоимпортеры, которые по разным причинам не успели подать документы в таможню до каникул, сразу после них были вынуждены раскошелиться на достаточно крупные суммы сверх плана, чтобы оплатить пошлину, рассчитанную по новому курсу евро.
«Всего один день задержки с подачей декларации обошелся мне в 20 тыс. рублей, потерянных на разнице в курсе, - посетовал «Золотому Рогу» один из автопродавцов «Зеленки». - И это при том, что я вез маленькую 660-кубовую машинку. На более объемном моторе мог потерять еще больше».
Более объемные моторы становятся все большей редкостью на «Зеленом углу», что видно невооруженным глазом. После декабрьской покупательской атаки на авторынок из полноразмерного «взрослого» автотранспорта здесь остались лишь экземпляры с разного рода техническими или юридическими проблемами да машины по цене значительно выше средней, владельцы которых могут позволить себе выждать время до стабилизации ситуации на рынке.
«Новых привозов практически нет, - отмечает продавец «Зеленого угла» Александр ЧЕРНЕНКОВ. - С такими пошлинами «бэушные» машины из Японии становятся по цене такими же, как новые из автосалона, а большие и престижные седаны выходят даже дороже. Их перестали везти еще осенью, а с началом зимы стало невыгодно везти и модели среднего ценового сегмента. Сейчас очередь доходит и до малолитражек».
По словам автопродавца, чтобы работать с какой-никакой рентабельностью, приходится выискивать в Японии наиболее дешевые предложения и экономить каждый рубль. Проще говоря, приобретать хлам, доводить его до ума в России, маскируя дефекты, и продавать, вешая покупателям лапшу на уши. Если брать полностью исправные, небитые машины с небольшим пробегом, их конечная стоимость в России не позволяет рассчитывать на прибыль вообще.
Продолжение банкета
Покупатели между тем продолжают бороздить торговые площадки «Зеленого угла» и после новогодних праздников. Одни ищут для себя подходящие автомобили, другие - продавцов, впаривших им вышеупомянутый хлам на волне покупательского спроса. Один из таких покупателей рассказал «Золотому Рогу» о том, как пару дней назад приобрел на «Зеленке» автомобиль, у которого оказался неисправным двигатель. Продавец залил в мотор специальную присадку, чтобы мотор какое-то время не дымил, а покупателю сообщил о незначительном легкоустранимом дефекте, за который он готов предоставить существенную скидку.
«Раньше много слышал о том, что на «Зеленке» обманывают, но самому как-то сталкиваться с этим не приходилось. Теперь вот пришлось убедиться, что так оно и есть», - грустно констатировал печальный факт молодой человек.
Сами продавцы, впрочем, считают, что в нынешних условиях лучше купить даже не совсем исправную подержанную иномарку, чем столкнуться с перспективой ездить на ВАЗе.
«Японская машина остается японской при любых обстоятельствах, - отмечает Александр Черненков. - Дефекты можно устранить, а вот на русских машинах «косяки» не устраняются никогда. Они вылезают все время, едва автомобиль выехал с завода, и сопровождают владельца годами. Поэтому дальневосточники никогда не откажутся от иномарок. Пусть даже курс доллара убьет импорт из Японии, ездить будут на леворульных аналогах из салонов. Просто их вторичный рынок еще не сформировался».
По словам опрошенных «Золотым Рогом» сотрудников работающих во Владивостоке автосалонов, предлагающих к продаже новые автомобили с левым рулем, первая рабочая неделя 2015 года показала, что здесь, как и на «Зеленом углу», покупательская активность сохраняется, хотя декабрьский ажиотаж уже схлынул. Подогревают ее все те же новости с валютного рынка, являющиеся главными драйверами продаж. Правда, большинство официальных дилеров уже переписали ценники, отчего многие потенциальные покупатели покидают салоны разочарованными. Но тем не менее интерес к новым автомобилям не только сохраняется, но и растет.
«Мы ожидаем сохранения положительной динамики продаж, по крайней мере, до начала февраля, - сообщили газете «Золотой Рог» в компании «Саммит Моторс». - Что будет потом, даже прогнозировать не хочется. Этот год, вероятнее всего, будет самым трудным для приморского авторынка за всю его историю».
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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.......19:30, 21.01.2015#
из японских там остались только тойоты судзуки исудзу субару и дайхацу, остальное голимый китай. Все ниссаны на 100% состоят из китайских комплектующих, митсубиси на 95%. Хонда состоит из китайских и тайских комплектующих. А Мазда вообще непонятно, коленная сборка лаоскими цыганами во время движения парома от китая к японии.
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vasya10:02, 24.01.2015#
"На Зеленом углу во Владивостоке теперь будут продавать автохлам" - я поняз заголовок так, что Зеленый угол отдают дилерам ТазоХЛАМа для продажи Калин и Приор. И кстати, а что там Светлейший говорил про статус "порто-франко" для Владивостока ? Этот статус подразумевает перемещение таможенной границы государства за пределы города (например на Угольную) и беспошлинный доступ населения к ввозимым товарам в режиме "дьюти-фри". Это же надо будет отменить для жителей Владивостока пошлины на ВСЕ ввозимые товары, включая новые и подержанные автомобили. Или у нас "порто-франко" будет ненастоящий, как русский капитализм и русская демократия? (Сюда же видимо относится и "русская рулетка"?)
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Псевдоним16:22, 22.01.2015#
можно подумать раньше не впаривали хлам , с оценкой 4, 5 по автокалькулятору и то видно, машины должны выходить дороже чем на рынке , однако продавцы вешают свои распечатанные аукционики с оценкой исправленной (как говорил папондопола Я ЕЩЕ НАРИСУЮ), и вешают на уши лапшу покупателям, такое во всяком случае в уссурийске было
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Псевдоним08:53, 24.01.2015#
"на зеленом углу будут продавать автохлам". А до этого там что нормальные машины продавали? Битье, топляки, распилы с дубликатами птс, по ценам выше среднерыночных. Местный народ на зеленке уже не покупает лет 10-15, это чистый лохатрон для приезжих из тайги. Разогнать вообще этих барыг, сделать новый микрорайон или парк.
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