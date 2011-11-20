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Север Приморского края отрезан от внешнего мира
20 Ноября 2011, 18:24 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае сильно обледенела дорога на перевале Высокогорский. Перевал находится на границе Кавалеровского и Дальнегорского районов по трассе Осиновка-Рудная Пристань. Это единственная транспортная артерия, которая связывает Тернейский и Дальнегорский районы с внешним миром.
18 ноября в 13 часов 20 минут прекращено движение по автомобильной трассе на перевале Высокогорский. Здесь шел дождь со снегом. Осадки выпали на асфальтовое покрытие, и дорожное полотно сильно обледенело.
Сейчас на этом участке трассы ведутся работы, дорога посыпается песко-солевой смесью, однако когда будет открыто движение по дороге, никто не берется прогнозировать.
Автор: Татьяна Курочкина
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