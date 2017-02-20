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Более 500 жителей Приморья воспользовались новой услугой МФЦ

20 Февраля 2017, 09:00 | Приморье

Услуга доступна с 1 февраля, за короткое время она стала одной из самых популярных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Услуга по замене водительского удостоверения популярна во всех многофункциональных центрах Приморья.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, услуга стала доступна с 1 февраля 2017 года и за 2,5 недели стала одной из самых популярных.

«Особенно удобно нововведение для жителей районов. Если раньше за новым водительским удостоверением им необходимо было ехать в районный центр, то теперь это можно сделать в ближайшем МФЦ или его территориальном подразделении. Всего же в Приморье более 400 окон обслуживания», – сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день более 500 человек подали документы на водительское удостоверение, 200 из них – уже получили результат, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

Отметим, за первые два месяца 2017 года самой популярной услугой приморских МФЦ является оформление загранпаспорта – около пяти тысяч обращений, паспорта гражданина РФ – более четырех тысяч обращений, регистрационный учет по месту жительства – более трех тысяч и выдача справок о наличии/отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: услуги  МФЦ 



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