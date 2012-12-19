Праворульное Приморье пересаживается на левый руль

Приморские автодилеры считают, что сегодня новый автомобиль - это не элемент имиджа, а осознанный выбор людей, которые ценят качество, гарантию и сервис

Вопреки прогнозам скептиков и не без «помощи» родного правительства автомобильное Приморье пересаживается на новые машины с левым рулем. Правда, не так быстро, как хотелось бы дилерам, которым необходимо как можно быстрее «отбить» немалые средства, вложенные в запуск проекта и продвижение марки на рынке. И все же вектор в пользу автомобилей из дилерских центров, пусть и со скрипом, но меняется. Это во многом связано с осуществлением дилерами полного спектра услуг по сервисному обслуживанию автомобилей, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также доступностью автокредитования.

Портал Оpenbusiness.ru отмечает, что для Москвы и Санкт-Петербурга вложения в строительство и оборудование одного дилерского центра составляют несколько десятков миллионов. Дилер премиум-марки обойдется в $31-40 млн, дилер массового бренда - где-то $24 млн. В том числе в каждый сервисный пост придется вложить не менее $70 тыс. в приобретение подъемников, оборудования, специальных материалов для строительства, а также установок кондиционирования. А на каждый сервисный центр приходится далеко не один пост. В Приморье, конечно, цифры затрат не столь пугающие. Но и отдача значительно ниже. Особенно если под боком Япония и Корея с автомобилями высокого качества, пусть и с солидным пробегом.

«ЗР» поинтересовался, как работается автодилерам Приморья и их доводами в пользу приобретения нового авто.

Есть данные

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в октябре 2012 года увеличились по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 5%, до 253,732 тыс. штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-октябре рост продаж составил 13%, до 2 млн 441,663 тыс. машин. Комитет подтвердил на 2012 год прогноз роста продаж до 2,85 млн штук. По данным Росстата, за десять месяцев 2012 года с российских конвейеров сошло 1,6 млн легковых автомобилей - это на 14,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, в октябре было выпущено порядка 200 тыс. машин, что на 11,3% превышает показатель годичной давности.

Продажи группы «АвтоВАЗ» и Renault-Nissan за 10 месяцев 2012 года выросли на 2%, до 743,583 тыс. автомобилей. При этом 449,164 тыс. единиц пришлось на продукцию «АвтоВАЗа» (снижение на 9%), 155,433 тыс. единиц - на автомобили Renault (+24%), 131,331 тыс. машин - на Nissan (+22%).

Группа Volkswagen увеличила отгрузки автомобилей на российском рынке с начала 2012 года на 46% - до 260,985 тыс. машин, из них 137,243 тыс. - легковые автомобили под маркой Volkswagen (рост на 51%), 13,374 тыс. - коммерческие автомобили Volkswagen (+38%), 28,388 тыс. - автомобили Audi (+44%).

Поставки автомобилей группы GM возросли за 10 месяцев 2012 года на 22% - до 242,045 тыс. единиц, в том числе продано 172,718 тыс. автомобилей под маркой Chevrolet (+22%) и 67,562 тыс. автомобилей Opel (+23%).

Kia отгрузила российским клиентам в январе-октябре 2012 года 157,519 тыс. автомобилей (+24%), Hyundai, в том числе hyundai hd-120 - 146,739 тыс. машин (+13%), группа Toyota - 142,585 тыс. штук (+34%), Ford - 105,517 тыс. (+13%), Daewoo - 73,589 тыс. (-7%), группа «ГАЗ» - 72,576 тыс. (-1%), группа PSA Peugeot Citroen - 65,875 тыс. единиц (+12%).

Mitsubishi продала с начала года 59,872 тыс. автомобилей (+2%), «УАЗ» - 48,151 тыс. (+8%), Mazda - 38,831 тыс. (+22%), Mercedes-Benz - 33,412 тыс. (+29%), группа BMW - 32,247 тыс. (+34%), Suzuki - 27,951 тыс. (-6%), Honda - 17,713 тыс. (+13%), Jaguar Land Rover - 16,983 тыс. (+54%), Lifan - 16,887 тыс. (+17%), Volvo - 16,621 тыс. (+17%), Chery - 16,191 тыс. (+197%), Subaru - 11,686 тыс. (+15%), Great Wall - 10,849 тыс. (+110%), ЗАЗ - 9,127 тыс. (-45%), группа Chrysler - 8,157 тыс. (+378%), Bogdan - 6,688 тыс. (-5%), Porsche - 3,028 тыс. машин (+60%).

В пятерку самых продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за 10 месяцев вошли три модели ОАО «АвтоВАЗ», а также Hyundai Solaris и Ford Focus.

Хиты продаж сегодняшние и завтрашние

«Сумотори-Авто» является официальным дилером 6 автомобильных марок: Suzuki, Subaru, Mazda, KIA, Volkswagen и Ford. В каждой из представленных линеек есть свои лидеры продаж: Suzuki Grand Vitara, Subaru Forester, Mazda CX-5, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Ford Focus.

В 2012 году было много презентаций. Как правило, это рестайлинг существующих моделей, но есть и концептуальные новинки, рассказывает начальник службы маркетинга Технохолдинга SUMOTORI Ольга МЕДВЕДЧИКОВА. Самое ожидаемое обновление - новая Suzuki Grand Vitara. Лифтингу так же подвергся Suzuki Jimny. Принципиально новые модели 2012 года: компактный полноприводной городской кроссовер Subaru XV и Subaru Impreza в новом кузове. На Московском автосалоне в сентябре прошли презентации спортивного автомобиля Subaru BRZ и комфортабельного седана Mazda6. В 2012 году в России начались продажи нового кроссовера Mazda СХ-5, пикапа Ford Ranger и технологичного внедорожника Ford Explorer, нового флагмана марки. Стоит отметить, что новинками порадовал Volkswagen, презентовав спортивное купе Passat CC и универсал Alltrack. На российский рынок KIA Motors вывела новый городской хетчбэк Cee’d, седан представительского класса Optima, а в ноябре прошла презентация нового Sorento.

В «Сумотори-Авто» отмечают успешное продвижение на местном рынке, традиционно ориентированном на продукцию японских автопроизводителей, бренда Volkswagen.

«Марка Volkswagen оправдывает доверие покупателей Приморского края. Безусловное немецкое качество многие уже проверили на практике. Равным спросом пользуются как комфортабельные внедорожники, так и бюджетные седаны. Последние, как правило, высоко оценивают как автолюбители, так и юридические лица, которые формируют корпоративный автопарк», - поясняет Ольга Медведчикова.

Флагман «леворульного нашествия» на Приморье ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)» является официальным дилером Toyota во Владивостоке. Лидерами продаж Тойота Центр Владивосток являются хорошо известные приморцам по продукции японского авторынка внедорожники Land Cruiser, Land Cruiser Prado, кроссовер Highlander, компактный кроссовер RAV4 и седан Camry.

«В следующем году, однозначно, хитом продаж будет новый RAV4. 28 ноября он был официально представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Последние два года этот кроссовер самый настоящий бестселлер по всей России, поэтому мы думаем, что 2013-й год станет годом RAV4», - считают в Тойота Центр Владивосток.

ООО «Авторитет-Авто» является официальным дилером Nissan. Самыми востребованными в Приморье среди марки Nissan являются модели Nissan Juke, Qashqai и Patrol.

По словам руководителя отдела маркетинга ООО «Авторитет-Авто» Марии КОМАРЕВЦЕВОЙ, в 2013 году ожидается обновленная Nissan Almera, имеющая все шансы стать «Автомобилем года в России». Также в ближайшем будущем компания «Авторитет-Авто» представит новое поколение автомобиля Nissan Pathfinder.

ООО «Пасифик Авто» является официальным дилером Mitsubishi Motors во Владивостоке. В 2012 году несомненным лидером продаж стал новый Mitsubishi Outlander. Сравнимый по размерам с текущим поколением, Mitsubishi Outlander нового поколения выполнен в истинном стиле Mitsubishi - понятная и простая форма, выразительный облик и четкие линии. Mitsubishi Outlander производится на заводе Okazaki в Японии. Розничная цена на Mitsubishi Outlander начинается от 969 тыс. рублей в зависимости от комплектации. При этом начальная версия, оснащенная вариатором CVT, является самым доступным предложением с автоматической трансмиссией на российском рынке в своем сегменте.

По словам маркетолога ООО «Пасифик Авто» Екатерины ТОПОРОВОЙ, в начале 2013 года начнутся продажи обновленного ASX. Новая модель отличается измененной передней частью автомобиля (новый бампер, решетка радиатора, противотуманные фары), чьи мягкие линии отражают последовательный переход дизайнерской философии Mitsubishi и визуально отличимого фирменного стиля к воплощению идеи «Надежный - Безопасный - Доступный». Задний бампер был обновлен в соответствии с новым дизайном передней части автомобиля.

ООО «Альтаир-Авто» является официальным дилером Mercedes-Benz. Хитами продаж уходящего года стали комфортный седан С-класса, долгожданный внедорожник М-Класс в новом кузове и легендарный рестайлинговый Geländewagen.

«В начале 2013 года ждем внедорожник GL в новом кузове. Из летних премьер: хетчбэк А-класса с абсолютно новой концепцией, рестайлинговая модель седана

Е-класс и ожидаемый новый S-класс. Особо стоит отметить стратегию Mercedes-Benz - выпуск до 2020 года 16 новых моделей», - рассказывает руководитель отдела маркетинга ООО «Альтаир-Авто» Юлия КОЖЕВНИКОВА.

ООО «Гранд Моторз» является официальным дилером Chevrolet и Opel. Хитами продаж этого года стали седаны Chevrolet Cruze и Opel Astra, что свидетельствует о желании и готовности приморцев водить не только внедорожники, но и комфортабельные седаны с небольшим клиренсом.

«Качество дорог нашего города в течение длительного периода времени диктовало свои условия при выборе автомобиля, что делало внедорожники безоговорочным лидером на рынке машин. Однако в 2012 году состояние дорожного полотна значительно улучшилось, что, в свою очередь, повлекло за собой увеличение доли продаж легковых автомобилей», - поясняет директор по маркетингу и рекламе ООО «Гранд Моторз» Анастасия БАСУЙ. Также неизменной популярностью пользуются кроссоверы Chevrolet Captiva и Opel Antara.

Новинками уходящего года станут стильный Opel Mokka (первый компактный кроссовер в истории немецкой марки) и статусный внедорожник Chevrolet Tahoe. Кроме того, в ближайшее время компанией «Гранд Моторз» будут представлены внедорожники нового поколения Chevrolet TrailBlazer, пикап Colorado и кроссовер Tracker, а также динамичный городской автомобиль Opel Adam.

«Построенные на одной платформе Chevrolet Colorado(пикап) и TrailBlazer обладают повышенным комфортом и прекрасной проходимостью в сочетании с приятным соотношением цены и качества, неубиваемой подвеской и мощным двигателем. Именно на базе ChevroletTrailblazer собирался Hummer H3. Внушительный и респектабельный внедорожник Chevrolet Tahoe - воплощает в себе лучшие традиции американского автомобилестроения. Мощный двигатель наделяет автомобиль титанической силой, а подвеска настроена таким образом, что большие кочки и ухабы вы даже и не почувствуете», - рассказывает Анастасия Басуй.

ООО «Чемпион-Владивосток» является официальным представителем марки Hyundai во Владивостоке. Хитами продаж вот уже второй год является автомобиль Hyundai Solaris в кузове седан и хетчбек, за полтора года успешных продаж реализовано в России порядка 230 тыс. автомобилей, автомобиль постоянно модернизируется под запросы покупателей.

«В 2012 году Hyundai представила сразу несколько новинок, практически во всех классах приятно расширила спектр предлагаемых автомобилей на российском рынке. Hyundai I 40 - автомобиль бизнес-класса в кузове седан, а также версия универсал. Молодежный с ярко выраженным спортивным дизайном автомобиль Hyundai Veloster. Долгожданная новинка этого года полностью обновленный среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe. Легкий лифтинг получил «любимец публики» кроссовер Hyundai IX 35», - рассказывает руководитель отдела продаж ООО «Чемпион-Владивосток» Александр СТЕЛЬМАХ.

ООО «АвтоМолл Приморье» является официальным дилером марки УАЗ в Приморском крае. Лидерами продаж выступают внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Стабильно высоким спросом пользуется «Хантер», это особенно заметно в сезоны охоты и рыбалки.

По словам маркетолога ООО «АвтоМолл Приморье» Дарьи МАРЧЕНКО, главной новинкой этого года были обновленные УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Отдельной премьерой стал УАЗ «Пикап» с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 экологического класса Евро-4 объемом 2,2 л.

«И мы, и наши клиенты с нетерпением ждут обновленный УАЗ «Патриот» с двухцветной панелью. Ну а неожиданным сюрпризом стало появление нового спецавтомобиля УАЗ T-REX: полноприводного автомобиля, построенного на шасси итальянской компании Bremach. UAZ T-REX грузоподъемностью до 3,5 тонн имеtт систему подключаемого полного привода, высокий дорожный просвет (290 мм) и прочную раму. Кроме того, серьезным преимуществом автомобиля является наличие многоступенчатой раздаточной коробки передач с широким диапазоном варьирования силы тяги, в том числе на малых скоростях, а также коробки отбора мощности привода навесных вспомогательных агрегатов. T-REX будет оснащаться турбодизелем (F1A) объемом 2,3 л, мощностью 116 л. Они будут производиться для нужд дорожно-строительного сектора, госструктур, а также в качестве аварийных спецавтомобилей для эксплуатации в труднодоступных регионах», - рассказывает Дарья Марченко.

С предложением проблем нет

Приморские дилеры не жалуются на отсутствие спроса, при этом, в отличие от западных коллег, готовы предоставить нужные комплектации автомобилей в максимально короткий срок.

Ольга Медведчикова отмечает, что в основном ажиотаж и дефицит существует на новые модели в период старта продаж. «Подобная ситуация наблюдается при заказе Ford Ranger, Ford Explorer, новой Suzuki Grand Vitara. Предварительные заявки принимаются на Mazda 6. Сейчас на складе Сумотори-Авто 568 автомобилей, доступно под заказ более 740 комплектаций. Самые ходовые модели всегда в наличии. В Приморском крае востребован полный привод, автоматическая трансмиссия, уровень комфортности салона, предполагающий автоматические стеклоподъемники, наличие магнитолы и пр. В любом случае автомобиль будет подобран под клиента, при необходимости привезен под заказ», - рассказывает руководитель службы маркетинга Технохолдинга SUMOTORI.

«Альтаир-Авто» всегда старается держать локальный склад по всей линейке моделей. «Приходя в наш салон, клиент воочию может убедиться во всех характеристиках автомобиля и в зависимости от выявленных потребностей, может сразу же забрать подходящий автомобиль из салона или под заказ «построить» его самостоятельно», - поясняет Юлия Кожевникова.

Мария Комаревцева отмечает, что спрос меняется в зависимости от времени года, финансовой ситуации в стране и многих других факторов. «Несмотря на это, компания «Авторитет-Авто» прилагает максимум усилий для того, чтобы удовлетворить все пожелания своих клиентов. Мы предлагаем огромное количество автомобильных опций, без профессиональной помощи разобраться в них достаточно сложно. Каждая модель автомобиля марки Nissan имеет несколько вариантов комплектаций, поэтому, учитывая все пожелания клиента, менеджерам удается подобрать наиболее подходящий вариант. Кроме того, в салоне для клиентов всегда действуют специальные акции и предложения, которые позволяют приобрести автомобиль на особо выгодных условиях», - рассказывает Мария Комаревцева.

Александр Стельмах отмечает рост конкуренции среди автодилеров. «В нашем автосалоне в наличии имеются самые популярные комплектации всех моделей Hyundai, поэтому у наших клиентов не возникает необходимости ждать поставок авто. Несколько иная ситуация только с автомобилем Solaris. Иногда мы рекомендуем клиентам делать предварительный заказ желаемого автомобиля, так как на момент доставки во Владивосток зачастую, часть автомобилей уже зарезервирована нашими клиентами», - рассказывает Александр Стельмах.

ООО «Пасифик Авто» также не наблюдает отставания предложения от спроса на модельный ряд автомобилей Mitsubishi во Владивостоке. «Клиенты нашего салона с легкостью могут подобрать необходимую комплектацию из большого количества предложенных вариантов», - поясняет Екатерина Топорова.

По словам Дарьи Марченко, «АвтоМолл Приморье» прилагает максимум усилий для того, чтобы клиент пришел в салон и сразу купил автомобиль. «На данный момент в нашем дилерском центре очень большой выбор автомобилей - более 100, и мы наш склад постоянно наращиваем. Мы, как официальный дилер УАЗ, предлагаем весь ассортимент автомобилей в самых различных комплектациях - в общей сложности несколько десятков. Разнообразие спецификаций авто позволяет клиенту выбрать именно тот автомобиль, который отвечает всем его потребностям, также «АвтоМолл Приморье» по желанию клиента может установить практически любое дополнительное оборудование. Мы открыли отдельное направление по достройке автомобилей по желанию клиента - готовим авто и для охоты, и для рыбалки; практически для любого бездорожья», - говорит маркетолог.

Банк вам в помощь

Все дилеры без исключения отмечают популярность услуги автокредитования. Доступность продуктов ведущих банков делает процесс покупки машины в кредит простым и выгодным.

В «Сумотори-Авто» используют кредитные программы как местных банков, так и кредитные линии дистрибьютора. «Сегодня суммарная доля продаж в кредит имеет тенденцию к росту. Как правило, кредиты от дистрибьюторов, так называемые программы Finance, являются самыми эффективными методами стимулирования сбыта благодаря своим низким ставкам, которые могут варьироваться от 0 до 7%», - говорит Ольга Медведчикова.

«Пасифик Авто» для удобства клиентов предлагает кредитные программы от Mitsubishi Motors Finance по сниженным ставкам от 0,9% в месяц, разработанные с ведущими банками России: Сбербанком, ВТБ 24, Райффайзенбанком и РосФинанс. Оформление кредита и страхование осуществляется непосредственно в автосалоне «Пасифик Авто» в центре Владивостока.

Тойота Центр Владивосток отмечает удобность работы с «Тойота Банком», который специализируется на программах розничного кредитования покупки автомобилей Toyota, предлагая выгодные условия и высокое качество обслуживания.

«Авторитет-Авто» предлагает множество выгодных для клиента программ, в том числе программы кредитования Nissan Finance с процентными ставками от 2,9% годовых, специальное предложение «Чем богаче комплектация - тем ниже ставка по кредиту» и многие другие. Кроме того, «Авторитет-Авто» предоставляет специальные условия и для корпоративных клиентов, поддерживая тем самым взаимовыгодное сотрудничество.

«Гранд Моторз» работает со всеми крупными банками, постоянно отслеживает изменения на рынке кредитных услуги и ищет наиболее выгодные условия в интересах клиентов. Партнерские программы предусматривают значительные скидки на покупку автомобилей при заключении договора автокредитования. Выгода клиента составляет от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. В качестве партнеров выступают ведущие банки страны: Райффайзенбанк и Сбербанк России. Оформить кредит можно прямо в автосалоне, предоставив лишь два документа. Все это делает процесс покупки машины в кредит простым и выгодным.

«АвтоМолл Приморье» сотрудничает практически со всеми ведущими банками, работающими в сфере автокредитования. «С некоторыми мы делаем специальные предложения для наших клиентов. Такие банки, как Примсоцбанк, Русфинанс Банк и Сбербанк, вообще являются нашими давними и постоянными партнерами, которые предлагают нашим клиентам много разнообразных программ автокредитования на выгодных условиях. Русфинанс Банк и вовсе сейчас предлагает уникальную услугу - выдача кредита и машины в один (!) день», - отмечает Дарья Марченко.

ООО «Чемпион-Владивосток» работает со всеми крупными банками Владивостока - Сбербанк, РусФинансБанк, Газпромбанк, Росбанк, ВТБ 24, Примсоцбанк. Рассчитать и оформить автокредит можно в салоне, заявки рассматриваются в течении дня. Так же существует программа Hyundai Finance, благодаря которой клиенты получают возможность получить скидки на автомобили при покупке их в кредит через банки-парнеры.

На Trade-In надейся

В «Пасифик Авто» программа Trade-In уже успешно работает несколько лет, а в «АвтоМолл Приморье» планируют ее запуск на следующий год.

В компании «Авторитет-Авто» с 1 марта 2012 года благодаря этой программе более 30 человек стали обладателями нового автомобиля марки Nissan. «Преимуществ у Trade-In масса! Во-первых, выгодная оценка стоимости. Обмен автомобилей любой марки и модели на новые надежно, быстро, удобно и выгодно. Экспертная комиссия - автомобили с пробегом оцениваются и реализуются по выгодной для клиента цене. Возможность зачета подержанного авто (Trade In) в качестве первого взноса по кредиту. Различные варианты кредитования для приобретения новых и подержанных авто. Персональный менеджер по всем вопросам: от оценки до реализации автомобилей», - отмечает Мария Комаревцева.

В «Альтаир-Авто» программа работает с 2010 года. Условия стандартны: желание клиента приобрести новый автомобиль, диагностика, оценка и составление сметы по ремонту имеющихся дефектов подержанного автомобиля и озвучивание конечной стоимости. Далее, при получении согласия от клиента на реализацию автомобиля компания приступает к обсуждению самой сделки, в этом случае все будет зависеть от потребностей и вкуса клиента.

В «Сумотори-Авто» программа Trade-In стартовала в начале 2012 года. «Trade-In позволяет быстро и удобно обменять свой старый автомобиль, приобретенный ранее в дилерском центре «Сумотори-Авто», на новый, выбранный вами среди автомобилей, представленных в нашем автосалоне. Если подробнее, процедура обмена выглядит следующим образом. Вы оцениваете ваш старый автомобиль в нашем салоне. После окончательного согласования стоимости принимаемого в Trade-In автомобиля, вам остается только выбрать себе любой новый или комиссионный, внести недостающую сумму и... вы владелец нового авто! В случае оформления кредита на сумму доплаты, вы можете покинуть салон на новой машине, оставив в качестве первого взноса свой старый автомобиль», - рассказывает Ольга Медведчикова.

А вот «Гранд Моторз» пока провел только тестовую версию Trade-In. «С июля по октябрь 2012 года наша компания осуществляла продажу автомобилей по программе Trade-In в качестве пилотной версии, однако для полномасштабного запуска данного предложения необходимо присутствие марки на рынке в течение более длительного периода времени. В данный момент большинство клиентов используют автомобили Opel и Chevrolet менее 3-х лет, поэтому начало работы по Trade-In планируется в 2013 году», - поясняет Анастасия Басуй.

Без сервиса никак

Обслуживание послегарантийных автомобилей - это проблема, и не отдельно взятого дилерского центра. Как правило, до 70% гарантийных автомобилей после окончания срока гарантии уходят из обслуживания в дилерском центре.

«Сейчас компания «Авторитет-Авто» занимается разработкой гибкой системы клиентских программ для обслуживания автомобилей, у которых закончился гарантийный срок», - говорит Мария Комаревцева.

Имеющиеся у компании сервисные мощности позволяют профессионально справляться с клиентским потоком. На сегодняшний день дилерский центр Nissan является наиболее оснащенным с технической стороны. На территории расположены сервисная станция гарантийного и постгарантийного ремонта, кузовной цех, пункт технического осмотра, экспресс-сервис и склад запасных частей. Сервисный центр компании «Авторитет-Авто» позволяет осуществлять все виды работ по ремонту двигателей, электрики, ходовой части, а также сложный кузовной ремонт и установку дополнительного оборудования. В среднем в сервисном центре могут обслуживаться 60-70 машин, к тому же проектом предусмотрено расширение существующей сервисной зоны в два раза. Стоит отметить, что «Авторитет-Авто» на сегодняшний день является одним из самых крупных дилерских и сервисных центров на Дальнем Востоке.

В «Альтаир-Авто», как правило, владельцы гарантийных автомобилей приезжают на ТО или сезонные акции. «Проблем при эксплуатации не возникает, так как «Мерседес-Бенц» - это действительно надежно, машины купленные у официального дилера адаптированы к российским условиям, что существенно снижает риск серьезных поломок. Что же касается постгарантийных автомобилей, то серьезные ремонты случаются, машины сложные, много электроники и мы к этому готовы - в наших силах произвести ремонт любой сложности», - рассказывает Юлия Кожевникова.

Станция технического обслуживания Mitsubishi Service находится на Седанке. Большие сервисные мощности справляются не только с обслуживанием гарантийных и послегарантийных автомобилей, но и готовы предложить сервисное обслуживание владельцам праворуких моделей Mitsubishi. При этом стоимость технического обслуживания и ремонта автомобилей является одной из самых доступных среди ремонтных станций официальных дилеров.

В «Сумотори-Авто» в течение гарантийного периода клиенты проходят плановое ТО со средней периодичностью посещения сервисного центра раз в полгода. Каждое дилерское предприятие имеет свой сервисный центр. Его наличие является одним из основных условий подписания дилерского соглашения. Оказание полного комплекса услуг имеет первостепенное значение для каждого клиента. Мощности сервиса рассчитываются исходя из плановых объемов с учетом их увеличения на перспективу.

«В 2012 году мы внедрили программу пост-гарантийного обслуживания «Год дополнительной гарантии». Эта программа - очередной шаг в направлении улучшения качества сервиса и послепродажного обслуживания. В результате реализации программы клиенты получат возможность избежать непредвиденных расходов и будут защищены от внезапных трат на ремонт своего автомобиля, что, несомненно, в лучшую сторону повлияет на лояльность к компании «Сумотори-Авто», - рассказывает Ольга Медведчикова.

Официальный сервисный центр «Гранд Моторз» также полностью справляется с обслуживанием автомобилей. Все работы осуществляются на современном специализированном оборудовании профессионалами, прошедшими аттестацию на заводах изготовителя. «Немецкие и американские автомобили неизменно отличаются качеством, поэтому существующий поток клиентов не вызывает проблем с недостатком сервисных мощностей. В данный момент сервисный центр занимается в основном обслуживанием гарантийных автомобилей, так как срок гарантии на большинство проданных машин еще не вышел. Также значительную долю клиентов автосервиса составляют владельцы других марок автомобилей, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны клиентов и качестве выполняемых работ», - рассказывает Анастасия Басуй.

«АвтоМолл Приморье» в настоящее время строит отдельный комплекс по самым современным технологиям, который будет оснащен всем, что необходимо для всего спектра обслуживания и ремонта. «В основном к нам обращаются для прохождения планового ТО и очень много клиентов приезжает на установку дополнительного оборудования и «прокачку» своего автомобиля - ставят мультимедийные центры, бортовые компьютеры, нестандартные колеса, силовые бампера и многое другое», - поясняет Дарья Марченко.

Поворот налево

Все дилеры единогласно отмечают, что автомобильный рынок Приморского края трансформируется год за годом, перестраивается на покупку машин в автосалонах и авторизированных дилерских центрах.

«За последний год открылось больше дилерских центров, расширился ассортимент новых автомобилей. При этом, существенно снизился «серый» импорт из Японии в рамках программы по утилизации автомобилей и государственной политики в целом. Все это расширяет выбор потребителя и дает возможность приобрести новый автомобиль, хотя еще несколько лет назад для большинства жителей Приморья это было непозволительной роскошью. При этом ценовой диапазон на рынке новых автомобилей очень широк, что позволяет найти потребителю машину и по душе, и по карману. В частности, наш дилерский центр предлагает автомобили от американских и немецких производителей, которые априори считаются эталоном в автомобилестроении, но ассоциируются с высокой ценой. Это заблуждение компания «Гранд Моторз» разрушает уже несколько лет, предлагая высокое качество по доступным ценам. Автолюбители выбирают модели Opel и Chevrolet, потому что мы можем дать им то, что они просят: оригинальный дизайн и все необходимое оборудование по доступной цене», - рассказывает Анастасия Басуй.

«Нестабильности рынка новых авто нет, это характерно для рынка подержанных машин. Однозначно, что в этом году вырос спрос на новые автомобили и новые комплектации уже известных моделей», - считают в «Пасифик Авто».

«Стоит отметить, что спросом стали пользоваться не только полноприводные кроссоверы и внедорожники, но и бюджетные седаны, и семейные универсалы. Сегодня новый автомобиль - это не элемент имиджа, а осознанный выбор людей, которые ценят качество новых авто, гарантию и сервис», - отмечает Ольга Медведчикова.

«Рынок меняется постоянно, поэтому выделить определенные тенденции сложно. Но, исторически сложилось так, что марка Nissan всегда предлагала и будет предлагать автомобили на любой вкус и бюджет», - подчеркивает Мария Комаревцева.

«Сейчас потребитель понимает, что гораздо лучше и выгоднее купить новый автомобиль и обслуживаться на сертифицированном сервисе, чем приобрести автомобиль с пробегом и осознавать, что срок эксплуатации скоро подойдет к концу, ведь вы не первый его обладатель. Финансовая нестабильность никак не влияет на изменение спроса, так как марка УАЗ - это наилучшее сочетание «цена - качество» и все автомобили примерно находятся в одном ценовом диапазоне. В компании «АвтоМолл Приморье» нет ни одной машины 2012 года выпуска дороже 800 тыс. рублей», - говорит Дарья Марченко.

«Среди людей сложился стереотип, что бренд «Мерседес-Бенц» это недоступно. Многие искренне удивляются, когда узнают что за 1,4 млн рублей можно приобрести комфортабельный седан. А ведь есть еще более привлекательные предложения по стоимости на хетчбеки А и В-Класса. Для «Альтаир-Авто» 2012 год - начало формирования нового класса лояльной аудитории нашего бренда. У нас появились клиенты новой формации: молодые люди, руководители среднего уровня с хорошим достатком, которые поняли, что цена за такой автомобиль - доступна, разумна и оправдана, молодые люди с амбициями, которые видят рядом с собой своих успешных, многого добившихся родителей и стараются соответствовать», - рассказывает Юлия Кожевникова.

Александр Стельмах отмечает, что рынок новых авто существенно подрос, очевидна тенденция, что все больше и больше людей при приобретении нового автомобиля отдают предпочтение покупке авто из салона с гарантией и сертификатами.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.