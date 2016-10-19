Минтранс предлагает упростить оформление документов о ДТП без участия полиции

Эта процедура носит название «европротокол». С этой целью разработан проект приказа об изменении действующих с 2014 года правил предоставления информации о ДТП страховщику и требований к техническим средствам контроля, установленных соответствующим постановлением правительства, пишут «Известия».

Ожидается, что с января 2017 года у автостраховых компаний появится возможность узнавать о всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в автоматическом режиме в некорректируемом виде. Речь идет, в частности, о сведениях о скорости и ускорении транспортного средства в момент ДТП.

Возможность оформления документов по европротоколу существует в России с 2009 года. В числе условий его оформления - участие в аварии не более двух автомобилей, отсутствие ущерба жизни и здоровью, имуществу третьих лиц, а также отсутствие между участниками ДТП разногласий относительно обстоятельств происшествия. При этом лимит выплаты по европротоколу составляет в настоящее время 50 тыс. рублей.

- Постановление, в которое планируется внести изменения, действует с октября 2014 года. Его подготовка и принятие были связаны с тем, что с 1 октября 2014 года лимит страховой выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях увеличен до 400 тыс. рублей, - отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь ЮРГЕНС.

Применение такого лимита, по его словам, возможно в случаях, когда страховой компании предоставлены данные об обстоятельствах ДТП, зафиксированных с помощью технических средств контроля, которые, в свою очередь, обеспечивают некорректируемую регистрацию информации.

- Постановлением как раз и устанавливаются правила предоставления такой информации страховщику. Эту процедуру часто называют «безлимитным европротоколом», - пояснил «Известиям» Юргенс.

Но, согласно действующей редакции нормативного акта, выплаты по «безлимитному европротоколу» предусмотрены на основании представленных потерпевшим электронных носителей с фотографиями.

- Данная процедура, как неоднократно указывал РСА, не соответствует требованиям закона о некорректируемости информации, которая может быть использована при урегулировании, — подчеркнул Юргенс.

Окончательная версия проекта постановления Минтранса пока не опубликована. Однако в описании нового нормативного акта отмечается, что с ее вступлением в силу удастся предотвратить в том числе рост мошенничества в страховании.

В Российском союзе автостраховщиков выражают надежду, что в документе будут учтены все их предложения. В частности, возможность автоматической передачи данных о ДТП, зафиксированных бортовым устройством после нажатия потерпевшим на специальную кнопку (если, конечно, такая кнопка предусмотрена).

- При этом речь идет не о кнопке вызова экстренных оперативных служб, а о некоторой дополнительной кнопке «Европротокол», - пояснил президент союза.

Он сообщил, что бортовые устройства передают информацию о ДТП в государственную автоматизированную информационную систему (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС», и далее она поступает в систему обязательного страхования (АИС РСА).

- Фактически в одном бортовом устройстве предусматривается симбиоз двух функционалов — фиксация и передача данных о ДТП для урегулирования в рамках «безлимитного европротокола» и вызов экстренных оперативных служб через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», — отметил Юргенс.

В то же время очевидно, что применение таких устройств потребует определенного времени.

- Для того чтобы норма закона об ОСАГО относительно «безлимитного европротокола» с применением данных о ДТП, поступивших от технических средств контроля, фактически заработала в ближайшее время, РСА настаивает на том, чтобы в постановлении был предусмотрен определенный переходный период, в течение которого передача данных «с борта» в АИС РСА будет производиться без участия ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», - сказал глава союза автостраховщиков. По его мнению, такой период целесообразно установить до 1 июля 2017 года.

Кроме того, РСА предлагают предусмотреть и возможность дооборудовать ранее установленные устройства всем необходимым для передачи данных через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». То есть те бортовые устройства, которые сейчас установлены на автомобилях и применяются, например, как противоугонные системы, могли бы быть использованы для передачи данных, предусмотренных процедурой «безлимитного европротокола».

В экспертном центре «Движение без опасности» положительно оценивают идею передавать страховщикам информацию о ДТП в автоматическом режиме, отмечая, что ее основная цель — упростить жизнь автолюбителям и сократить время оформления аварии.

- Мы считаем, что это последовательная работа РСА по созданию удобных условий для российских автомобилистов, которая уже дала свои первые результаты: создание электронного полиса ОСАГО, Бюро страховых историй и европротокола, - сказала президент центра Наталья Агре.

В РСА уверены, что более охотно к процедуре европротокола автовладельцы стали прибегать в связи с масштабной информационной кампанией, а также с изменениями правил дорожного движения, предписывающими освобождать проезжую часть и не создавать пробки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.