Праворульные авто все-таки запретят

Согласно единому техрегламенту для стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) в следующем году российских автомобилистов ждет полный запрет на эксплуатацию машин с неправильным рулем, неправильным светом и неправильными поворотниками. Документ вступит в силу сразу после вступления в должность нового президента России. Об этом пишет AutoNews.ru ссылаясь на источник в Минпромторге.

Проект техрегламента был разработан специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) с подачи Минпромторга и подвергся критике со стороны простых водителей и экспертов, но, скорее всего, будет принят в неизменном виде. А это означает только одно: если есть желание приобрести автомобиль с правым рулем либо настоящего "американца", то следует поторопиться и сделать это до июня 2012 года.

Документ, подготовленный в НАМИ, тщательно регламентирует все мыслимые параметры транспортных средств, разрешенных к ввозу и эксплуатации на территории Таможенного союза, но наиболее радикальным в нем является пункт 18 раздела IV, который гласит: "Запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, за исключением транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, правостороннее расположение рулевого управления которых обусловлено технологической необходимостью".

Это означает, что после того, как начнет действовать единый техрегламент, "неправильные" автомобили по-прежнему можно будет ввезти в Россию, но ездить на них будет нельзя.

Что касается американских машин, то, на первый взгляд, в России их меньше, чем праворульных "японок". Более того, новые Cadillac Escalade вкупе с седанами той же марки и Chevrolet Tahoe ввозятся к нам вполне официально, уже с "правильными" светом и поворотниками. Таким образом, под удар попадают серые дилеры и те, кто приобретает у них автомобили, плюс любители исконно американских марок, официально в нашей стране не представленных (Lincoln, Buick и пр.), а также тех моделей, которые в Россию дилерами не поставляются (например современные Impala или Corvette). Владельцам же других марок с красными поворотниками и американским светом придется лишь сменить оптику на имеющуюся в продаже европейскую.

Тем же, кто оптику поменять не сможет из-за того, что ее аналогов для Европы не существует в принципе, а также жителям Приморья, владеющим праворульными "японками", авторы техрегламента пошли навстречу. "Запрет не коснется уже ввезенных и поставленных на учет автомобилей, только тех, которые планируется ввезти после введения технического регламента", – пояснили корреспонденту AutoNews.ru в НАМИ. Правда, остается вопрос, как быть с продажей таких автомобилей, а также прохождением государственного технического осмотра.