Бесправные экзамены

Сложившаяся ситуация с получением во Владивостоке водительских прав настолько странна, что напоминает социальный эксперимент

В столице Приморья введение в действие новых правил ГИБДД как-то сразу не задалось. В первые месяцы новой практики, по словам руководителей автошкол, количество сдавших экзамен на права упало почти на 90 процентов. Предполагают, что в дорожной полиции только осваивались с реальным применением правил, что и сказалось на статистике приема. Сейчас положение улучшилось, но все равно, число получивших права уменьшилось, как минимум, на 30 процентов.

Помимо уменьшения количества сдавших экзамен, появились и многомесячные очереди на его прием. Более того, значительно ухудшились и условия сдачи практики вождения.

Ключевой этап практического экзамена в ГИБДД сегодня производится на единственной площадке – базе ДОСААФ, что приводит к образованию очередей (по некоторым данным - до 150 человек в день) и огромным неудобствам. Учитывая, что весь процесс приема экзамена в ГИБДД состоит из трех этапов, места проведения которых расположены в удаленных друг от друга точках – район Зари, пр-та Столетия и на выбор - это серьезно сказывается на скорости получения водительских прав.

Крутые виражи

Автодром ДОСААФ стал у владивостокских водителей притчей во языцех. Во-первых, ученики во время экзамена находятся на улице (достаточно представить многочасовые прогулки на воздухе владивостокской зимой). Во-вторых, здесь некуда сходить в туалет. В-третьих, тут нечего поесть. А если прибавить удаленность площадки от городской инфраструктуры, отсутствие возможности у начинающих водителей отъехать от места экзамена, то общая картина заиграет необыкновенно яркими красками.

Насколько отражается на результатах экзаменов отсутствие элементарных условий, можно судить на таком примере. Раньше одной из площадок их приема в ГИБДД был автодром на Нейбута, также необорудованный туалетами. Там жители прилегающего района написали петицию с требованием перенести экзамены в другое место. Причины обращения вполне понятны, учитывая, что во время экзаменов человек испытывает сильный стресс, который сказывается на работе желудка, и следовательно, на санитарии близлежащих гаражей, закоулков, подъездов. Очевидно, что ученик, думающий одновременно о работе автомобиля и желудочно-кишечного тракта, начинает намного хуже сдавать экзамены. В автошколах столицы Приморья этот фактор единодушно называют одной из основных причин снижения успеваемости водителей.

Важно сделать одно замечание - идея сдачи первого практического экзамена на единственной площадке (ДОСААФ) - это исключительная прерогатива местного ГИБДД. В других городах Приморья, по словам генерального директора «Профи-центра» Вилора СИДОРОВА, экзамены принимают на базе автошкол. Мало того, такая возможность прописана в новых правилах ГИБДД. Как правило, в них есть туалет, там тепло, присутствует крыша над головой и, как правило, организовано питание – в палатке или привозное.

«Ты туда не езжай…»

Что касается третьего этапа сдачи экзаменов в ГИБДД, он находится в трех удаленных друг от друга местах. Водители жалуются, что в автошколах их не предупреждают, на какой именно площадке будет проводиться завершающий экзамен, что отражается на качестве его приема. Автошколы, в свою очередь, утверждают, что сами не обладают такой информацией.

При этом наблюдается интересный психологический момент: хотя водители выплескивают свой гнев в Интернете, они практически не высказывают своего недовольства инструкторам ГИБДД, предполагая, что те могут оказаться принимающими экзамен. Складывается странная ситуация – все друг друга боятся: водители – инструкторов, а инструктора – водителей, потому как в дорожной полиции, по слухам, идет активное наведение внутреннего порядка, которое внешне отражается на частоте смены кадров и количестве выходов антикоррупционных новостей в местных и федеральных СМИ.

Получается, что, с одной стороны, в ГИБДД ведется активная борьба с коррупцией, а с другой, возникают огромные очереди на сдачу экзаменов, что наводит на мысль об искусственно создаваемой почве для взяточничества.

Народ нервничает, думает, кому «занести». Полиция нервничает от создающегося неправильного образа. С одной стороны, прием экзаменов по теории довольно прозрачен, и вроде веришь в борьбу с коррупцией. С другой, по комментариям сотрудников автошкол «не для печати», не случайно статистика сдачи экзаменов в ГИБДД стала закрытой. Мало того, это произошло после того, как стало заметно, что в одних автошколах успеваемость упала в несколько раз, а в других, наоборот, выросла. Возможности проверить такие слухи нет, а, согласитесь, хочется, чтобы не думать непонятно что о приморской полиции. Ведь действительно, материально заинтересованного общения на дорогах стало намного меньше, да и разговаривать с полицией стало более приятно.

Было бы желание

По словам руководителя автошколы «Аник» Александра НИКОЛАЕВА, при желании можно легко изменить ситуации в лучшую сторону. Например, создать комфортные условия для сдачи экзаменов, используя лучшие автодромы на базе автошкол под контролем ГИБДД. Также можно ввести электронную очередь при сдаче экзаменов. Стоит организовать их так, чтобы ученики шли не последовательно к определенным экзаменаторам, а «параллельно» - когда свободный инструктор может принять человека из параллельной очереди. Достаточно других вариантов, но, главное, он утверждает, что от очередей можно полностью избавиться за очень короткий срок.

Думается, что дорожной полиции сотрудничество с автошколами пошло бы на пользу. Тем более, неофициально в ГИБДД жалуются на сложность собственного освоения приема экзаменов по новым правилам, нехватку кадров, и, конечно, Трудовой кодекс, который не позволяет сотрудникам полиции перерабатывать.

Что интересно, в сложившейся ситуации ГИБДД сама не особо идет на контакт с автошколами, предлагающими выход из очевидного кризиса. Понятно, что забота учебных учреждений об удобстве приема экзаменов опирается на собственную выгоду, но в данном случае она совпадает с интересами горожан. Надо отметить, что несколько лет назад руководство дорожной полиции гораздо более охотно и часто шло на контакт с автошколами, и ситуация, в общем, была гораздо лучше.

Что касается примеров больших городов, по словам Александра Николаева, можно опереться на опыт Красноярска, где очередей просто нет. Здесь объединили место сдачи теории и практики на базе ведущих автошкол. На одной из них, кстати, полностью исключили человеческий фактор - там ученик сдает практику без инструктора - все его действия на автодроме дистанционно оцениваются электроникой.

Что конкретно нужно делать во Владивостоке, чтобы процесс сдачи экзаменов на права, стал более комфортным - это вопрос деталей. Главное, чтобы руководство ГИБДД обратило на него внимание и решило само, как избавить жителей от стрессов и очередей, или призвало на помощь общество.

На фото: В автошколах увидели угрозу от нововведений на экзаменах.

Фото из архива

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.