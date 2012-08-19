Губернатору Приморья показали, как вычислять нарушителей на дорогах

ПРИМОРЬЕ, 17 мая, ZRPRESS. В рамках рабочей поездки в республику Татарстан делегация Приморского края во главе с губернатором Владимиром Миклушевским посетила технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Владимиру Миклушевскому продемонстрировали возможности использования инфраструктурного пространства данных при решении задач государственного управления, а также представили модель электронного правительства Татарстана.

В ходе презентации был представлен опыт работы в области оказания государственных услуг населению, в частности, по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Интерес приморской делегации также вызвал проект 3d карты, которая сегодня востребована в процессах управления и принятия решений. С её помощью можно планировать и оценивать архитектурные последствия застройки еще на этапе планирования.

«Нам нужно перенимать положительный опыт Татарстана, который является инновационным регионом, внедрять готовые решения в Приморье уже в ближайшее время», - подчеркнул губернатор.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров отметил, что и в Приморском крае также есть интересный опыт в решении важных для Республики Татарстан вопросов. Планируется, что для обмена опытом делегация Татарстана в ближайшее время посетит Приморский край.

Для приморской делегации провели экскурсию по технопарку, рассказали о проектах, над которыми здесь работают. Один из таких проектов - «Автодория» - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для определения скоростного режима транспортных средств через измерение времени, за которое транспортное средство преодолело расстояние. Вдоль дороги устанавливаются два регистратора, которые путем непрерывной фотосъемки фиксируют факт проезда транспортного средства мимо регистратора и время проезда. Эти данные передаются на сервер, который вычисляет среднюю скорость транспортного средства, зная время и расстояние между регистраторами. При превышении допустимой скорости, формируется бланк штрафа, дополненный снимками транспортного средства в обеих точках контроля. Эта система совершенно незаметна для нарушителя и обеспечивает объективный контроль соблюдения скоростного режима на протяженных участках автодорог. За счет простоты устройства система достаточно экономична, при этом она обладает высоким уровнем информационной безопасности и продолжительное время может работать автономно без обслуживания.

Еще один передовой проект, где побывала приморская делегация, - диспетчерский центр Регионального центра космических услуг ГЛОНАСС +112. Он также развернут на базе «IT-центра». Это система единой межведомственной информационной среды, которая позволяет подразделениями различных оперативных служб вести автоматизированную обработку и маршрутизацию телефонных звонков от пострадавших. В настоящее время «ГЛОНАСС+112» реализуется в пределах автодороги федерального значения М7 «Волга», проходящей с запада на восток через 11 муниципальных районов Татарстана.

Напомним, в поездке губернатора сопровождают вице-губернаторы Владимир Балан, Ирина Скоробогатова, Ирина Василькова, а также ряд директоров департаментов Приморского края.

Досье «ЗР»

Строительство технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» было завершено в Республике Татарстан в октябре 2009 года. «ИТ-парк» стал первым в РФ технопарком, который занимается разработками и развитием компаний в сфере информационных технологий. Второй год Минкомсвязи России признает этот технопарк лучшим технопарком в России.

«Золотой Рог».