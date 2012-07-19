Как приморские мошенники используют японские автоаукционы

На японских автомобильных аукционах действуют хорошо организованные группы мошенников, которые предоставляют россиянам якобы легальную и прозрачную, но на самом деле незаконную услугу по приобретению автомобилей. Об этом «ЗР» заявили руководители японской Ассоциации экспортеров подержанных машин. Они призывают российские правоохранительные органы положить конец мошеннической схеме.

Многие автодилерские компании в Приморье предлагают своим клиентам покупку автомобиля на японском автоаукционе. Причем покупатель может лично следить за ходом торгов и давать указание - поднимать ставку или остановиться и искать новый вариант. Однако это является мошенничеством, утверждают руководители японской Ассоциации экспортеров подержанных машин.

- Такие услуги противоречат японскому законодательству. Иностранные компании не имеют права участвовать в японских аукционах, - заявил постоянный директор Ассоциации экспортеров подержанных автомобилей Японии Ютака СИОТА. - Лицензию на право участия в торгах могут получить только те, кто давно живет в Японии. Надо придти в полицию, которая досконально проверит вашу историю, как человека и предпринимателя. Полиция не выдаст лицензию людям, которые не живут в Японии. Кроме того, участник японского аукциона должен внести первоначальный взнос свыше 1 млн иен и ему нужно иметь гаранта. Так что российские компании никак не могут участвовать в японских аукционах.

Даже посещение аукционов по японским законам строго ограничено. Можно побывать лишь на некоторых площадках. Причем только для того, чтобы посмотреть на торги, нужно получить специальное разрешение, что весьма непросто. И даже в случае успеха, гостя должен сопровождать японский участник аукциона, имеющий лицензию. Тем не менее российский покупатель видит лоты японского автоаукциона и делает ставки через представителя российской компании.

- Дело в том, что международные преступные группы разработали схемы, позволяющие обходить запреты японского законодательства. По их заказу программисты переправляют сайты японских автоаукционов на другие адреса, обычно на сингапурские. Причем таким образом, чтобы в них можно было участвовать и зарубежом. Вот в них-то и принимают участие российские импортеры, - пояснил суть схемы директор Ассоциации экспортеров подержанных автомобилей Японии Сюндзи ФУРУКУБО.

Стоит отметить, что мошенники держат своего человека в Японии. Причем он находится в стране на постоянной основе. Ведь по японским законам в аукционах может принять участие лишь тот, кто давно живет в Стране восходящего солнца, да еще если этот иностранец имеет разрешение на работу. Такой зиц-председатель нужен мошенникам, чтобы обмануть организаторов аукционов, которые строго следят за тем, чтобы на интернет-торги заходили пользователи только с японского IP-адреса. Зиц-председатель, проживая в Японии и получив лицензию, заходит со своего компьютера на площадку торгов. Затем с помощью специально разработанного программного обеспечения переносит в режиме реального времени информацию аукциона на подставной адрес в Сингапуре, на который имеют доступ российские импортеры подержанных машин.

- При такой покупке вам никто ничего не гарантирует. Никому невозможно предъявить претензии, потому что покупка осуществлена незаконно, - обращает внимание президент Ассоциации экспортеров подержанных автомобилей Японии Хироси САТО.

Именно поэтому российские покупатели лишены права опротестовать сделку, например, из-за того, что получили совсем не то, что ожидали.

Специалисты Ассоциации экспортеров подержанных машин Японии строго следят за качеством товара. Например, они в обязательном порядке измеряют уровень радиоактивности и выдают специальный сертификат. Поэтому выпускаемые ими машины и автозапчасти никак не могут «фонить». Их специалисты контролируют работу экспертов автоаукционов, поэтому у них не бывает жалоб на несоответствие оценки эксперта и реального состояния автомобиля. Они могут, если заказчик пожелает, «перебросить» руль с правой на левую сторону, как они это давно делают для южноамериканских покупателей, причем услуга стоит всего $500-600.

Однако российские импортеры-мошенники в погоне за прибылью нашли способ, как обойти японское законодательство и избегают сотрудничества с Ассоциацией экспортеров подержанных машин Японии. В результате страдают российские покупатели.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".