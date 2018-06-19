Задержите дыхание

Переход на более экологически безопасные виды топлива - важная задача сверхавтомобилизированного Приморья

Создание безопасных для здоровья населения условий жизни - одна из главных задач, решаемых государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

В рамках решения этой задачи ведется контроль загрязнения атмосферы, и предпринимаются меры по снижению содержания в ней загрязняющих веществ. Но и дальнейшая автомобилизация не отменяется.

Страшнее угольной пыли

Внимание общественности Приморья уже около полутора лет приковано к загрязнению воздуха Находки угольной пылью. Но, оказывается, не этот город сегодня лидирует в крае по атмосферному загрязнению. По данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды «Примгидромета», ситуация по Уссурийску и Владивостоку еще хуже, и причиной тому машины, ставшие основным источником выбросов вредных веществ в воздух.

- Неблагополучное экологическое состояние воздушного бассейна в городах Владивосток и Уссурийск обусловлено огромным количеством автотранспорта, - считает ведущий эколог ЛМЗА Приморского ЦМС Ольга ПОЛЯКОВА. - Загруженности городских автомагистралей способствует отсутствие или недостаточное количество транспортных развязок и парковочных площадей. Проезжая часть и без того узких улиц приморских городов значительно уменьшается за счет парковки автомобилей с обеих сторон. Это затрудняет движение, создает «пробки» и способствует увеличению загазованности воздуха. Увеличение масштабов загрязнения атмосферы требуют эффективных способов ее защиты. Для улучшения ситуации необходимо строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта, и проводить мероприятия по озеленению городских территорий.

Досье "Золотого Рога": По мнению главы Роспотребнадзора Анны ПОПОВОЙ, сегодня до 80% основного вклада в загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах приходится на автомобили, притом что ранее основной вред шел от действующих предприятий.

В настоящее время специалисты ЦМС постоянно наблюдают за состоянием загрязнения атмосферы Владивостока, Артема, Дальнегорска, Находки и Уссурийска, где качество воздуха в той или иной мере беспокоит население.

Стационарными постами службы наблюдения отслеживается ситуация по следующим загрязняющим примесям: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бензопирен, сажа и тяжелые металлы - свинец, медь, никель, цинк, марганец, железо, хром.

По итогам 2017 года наивысший комплексный индекс загрязнения атмосферы был присвоен Уссурийску - 11. На втором месте Владивосток - 5. Соответственно, по этим городам стандартный индекс (СИ) по бензопирену был 12,2 и 3,6. Уровень загрязнения атмосферы Уссурийска был оценен как высокий, Владивостока - повышенный, Артема и Дальнегорска - низкий, и Находки - ориентировочно низкий.

Тревожно то, что среднегодовые концентрации бензопирена превышали допустимую норму в Уссурийске в 3,3 раза, во Владивостоке - в 1,1 раза. А наибольшая среднемесячная концентрация этого вредного вещества - в 12,2 раза - в Уссурийске была отмечена в минувшем декабре. При этом среднегодовые концентрации бензопирена в Уссурийске в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились в 1,2 раза, а в столице Приморья за это же время уменьшились в 1,1 раза.

По диоксиду азота среднегодовые концентрации превышали допустимую норму в Уссурийске в 2,7, в Артеме - в 1,4, в Дальнегорске, Находке и Владивостоке - в 1,1 раза.

Если по диоксиду азота по всем наблюдаемым городам отмечалось загрязнение, превышающее санитарные нормы, то по оксиду азота картина несколько благополучней. По Владивостоку среднее содержание оксида азота составляло 0,6-1,3 ПДК (по суткам), а в Артеме, Уссурийске и Дальнегорске - значительно ниже санитарной нормы. Но среднемесячное значение по Владивостоку достигало 1,5 ПДК, а по Уссурийску - 1,2.

Пылевое загрязнение в среднем по году превышало норму только в Уссурийске - в 1,1 раза.

В целом основными загрязнителями воздуха во Владивостоке определялись формальдегид, бензопирен и диоксид азота, по Уссурийску - диоксид азота, бензопирен и взвешенные вещества, по Артему, Находке и Дальнегорску - диоксид азота. По большинству контролируемых загрязняющих веществ превышений норм не наблюдалось.

Стоит отметить, что в этом мае по сравнению с маем 2017 года во Владивостоке было зафиксировано улучшение качества воздуха - снижение уровня загрязнения взвешенными веществами и диоксидом азота снизилось в 1,1 раза, бензопиреном и оксидом углерода - в 1,3, оксидом азота - в 1,5, но было отмечено повышение содержания формальдегида в 1,1 раза.

Неблагополучие с качеством воздуха во Владивостоке время от времени вызывает предупреждения «Примгидромета» о первой степени опасности. Это обычно связано с состояниями штиля, когда в городе образуется смог, и концентрация вредных веществ резко возрастает.

Ученые бьют тревогу

Влияние авто-мототранспорта на состояние атмосферы стало предметом исследований ученых ДВФУ в содружестве с зарубежными коллегами.

Парадокс, но изучение проблемы показало, что новые машины для загрязнения воздуха не менее опасны, чем машины прежних моделей с уже высоким износом двигателя. Анализ воздействия автомобильных выхлопов на здоровье позволил получить новые данные о влиянии их на проявление различных аллергических реакций человека, а опыты на крысах показали, что углеродные микроволокна, которые рождает работа двигателя внутреннего сгорания, снижают поведенческие функции этих грызунов и их познавательную активность.

Досье "Золотого Рога"

Статистика отмечает, что ежегодно от болезней, связанных с загрязнением атмосферы, умирает около 5,5 млн человек. Это касается не только проблем дыхательной системы, но и других причин. Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что загрязненный воздух снижает работу мозга, ускоряет когнитивное старение, повышает риск заболеваемости болезнью Альцгеймера и может быть причиной 21% случаев деменции - психического расстройства, при котором у человека прогрессируют снижение интеллекта, памяти, внимания, и падает способность абстрактно мыслить.

Продолжение исследований ДВФУ, коснувшееся выхлопных газов двигателей мотоциклов, квадроциклов, скутеров, водных мотоциклов показало, что они для экологии и здоровья человека еще более опасны, чем выхлопы автомобилей, работающих на дизеле. Мотоциклы выделяют больше канцерогенных соединений и твердых частиц, поглощающих солнечные лучи и «разогревающих планету». Этих транспортных средств в Приморье значительно меньше машин, но вред от них выше.

К сожалению, сегодня совершенно отсутствует информация о влиянии на загрязнение воздуха Находки и Владивостока судами. И это заявлено как следующий этап исследований ученых ДВФУ. Исследования также включают вред от большегрузов, автобусов и поездов.

Уже полученные результаты подсказывают, что законодателям надо скорректировать ряд законов и стандарты топлива.

Ранее проблему ужесточения контроля качества бензина на приморских АЗС поднимал младший научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Константин ДРОЗДОВ. По его мнению, продавцы бензина зачастую бодяжат топливо таким образом, что выход вредных веществ из выхлопных труб авто значительно увеличивается. Возрастает вред и природе, и человеку. Этот аспект проблемы два года назад был поднят во Владивостоке на международном форуме «Природа без границ».

Приморскими учеными выявлено, что в пробах осадка вредных веществ вдоль приморских дорог, помимо традиционно отслеживаемых, замечено присутствие других опасных для здоровья веществ - загрязненных силикатов и даже драгметаллов - золота и платины.

Лишь отказ от бензина и дизельного топлива может значительно оздоровить ситуацию.

Альтернатива не за горами

Рынок экологичного транспорта - электромобилей, гибридов, автомобилей на водородном топливе и иных топливных элементах в Европе ежегодно растет на 20% и более. В минувшем году производители продали европейцам уже около 600 тысяч таких машин. Примерно столько же своих электрокаров на внутреннем рынке продал Китай.

В Приморье парк таких машин очень ограничен, хотя имеются и электромобили, и авто на газомоторном топливе. Их распространение пока ограничено проблемой заправки.

Можно, конечно, вспомнить, что у нас во Владивостоке есть такие экологически чистые виды транспорта, как трамвай, троллейбус и фуникулер. Однако за последнее десятилетие линии маршрутов трамвая и троллейбуса сильно сократились и сегодня вряд ли превышают по 10 километров. При том, что в соседнем Хабаровске, тоже испытывающем кризис общественного электротранспорта, длина линий трамвая и троллейбуса сохраняется примерно в 5 раз больше.

В генплане Владивостока есть новые маршруты электротранспорта, но вряд ли они появятся в близкой перспективе. Куда-то пропали идеи скоростного трамвая на Чуркин, троллейбуса - до аэропорта и пр. Реальнее представляется переход наших автомобилистов на экологичный транспорт, чем развитие в этом ключе общественного.

Известно, что электромобили в ТОР «Надеждинская» по инициативе группы компаний «Сумотори» планирует выпускать резидент - завод «Прометей», который предполагается ориентировать не только на внешний, но и на внутренний рынок.

Не менее перспективен для Приморья переход на машины, которые будут использовать газомоторное топливо. Такой вариант Президент РФ Владимир ПУТИН назвал в апреле более предпочтительным, считая, что выработка электроэнергии в стране сегодня все же в большой степени связана со сжиганием угля, дизельного топлива, и поэтому опосредованно вред экологии будет сохраняться. Господдержка переходу авто на газ также была выражена Правительством, которое на этот год выделило на стимулирование продаж газомоторной техники 2,5 млрд рублей.

Кстати, на Сахалине переоборудование авто на использование газа решено компенсировать из регионального бюджета в рамках областной госпрограммы по стимулированию перехода на газ, рассчитанной до 2020 года, но не более чем по 105 тыс. рублей на машину. Предполагается, что в дальнейшем использование газомоторного топлива вместо бензина может снизить затраты вдвое. Основная проблема - нет развитой сети заправок.

Но эта проблема решается. Об этом на промышленном форуме «Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики», прошедшем в Приморье в феврале, сказал генеральный директор компании «ПСК-Сахалин» Валерий БОЛТИК. Он, в частности, отметил, что сеть заправок сможет опираться на региональные мини-заводы СПГ, и это даст хорошую возможность перевести на газ не только объекты дизельной генерации и тепловой электроэнергии дальневосточных регионов, но и по максимуму все виды транспорта.

Не исключено, что в спор электро- и газомобилей могут включиться и иные технологии, пробивающие себе дорогу в автопром. Например, для Приморья и иных солнечных регионов страны сегодня интересен вариант автомобиля на солнечной энергии, который пытаются внедрить в производство питерские разработчики.

КСТАТИ

За чад есть наказание

Сегодня ГИБДД в Приморье больше работает по алкогольному выхлопу водителей, нежели по выхлопу автомобилей. Однако, как выяснилось, нарушителям, которые не укрощают вред атмосфере от своих автомобилей, может быть предъявлен штраф в размере 500 рублей за несоответствие выхлопа ГОСТу.

Это затрагивает в основном крупногабаритный транспорт, но свои нормы есть и для легкового. При этом дается предписание - устранить проблему. Если она не устраняется, то к водителю может быть применен арест сроком 15 суток. Предполагается, что массовые проверки сотрудниками ГИБДД автомобилей на чистоту выхлопа смогут стимулировать ускоренный переход автомобилистов на экотранспорт.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.