В Приморском крае будет повышен транспортный налог

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая, ZRPRESS. Комитет Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам подготовил проект изменений в краевой закон "О транспортном налоге".

Поправки уточняют, по какой ставке рассчитывать транспортный налог для легковых автомобилей зарубежных марок, произведенных в России.

Владельцы иностранных моделей российской сборки будут платить налог в зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства, как и собственники иномарок. Право на пониженную ставку транспортного налога сохранится для владельцев российских марок (моделей) и марок (моделей) республик бывшего СССР, в основном это автомашины, собранные в РФ и СССР до 1991 года.

Кроме того, законопроект расширяет налоговые льготы для участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы. Эта категория граждан освобождена от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил или одного грузового автомобиля аналогичной мощности или одного мотоцикла (мотороллера). Ранее закон предоставлял льготу только на легковой автомобиль.

Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, закон о транспортном налоге принимался в 2003 году, когда в России не было массового производства иностранных автомобилей. "В то время шла речь о том, чтобы поддержать отечественного производителя, поэтому было принято решение понизить ставки транспортного налога на отечественные автомобили. Но сегодня ситуация значительно изменилась. Поэтому пересмотр транспортного налога необходим, но с учетом льгот для социально незащищенных слоев населения", - сказал Галуст Ахоян.

В то же время депутаты отмечают, что назрела необходимость изменить подход к данному виду налога. По мнению Геннадия Лазарева, автовладельцы не должны платить налог за тот транспорт, который фактически не ездит. "Налог необходимо привязать к потреблению бензина, чем мощнее машина, чем больше она потребляет бензина, чем больше ездит, тем больше воздействие на дороги и окружающую среду и тем больше надо платить налог. Сейчас такой связи нет, в результате одни ездят, а другие платят. Но чтобы изменить ситуацию, надо корректировать федеральное законодательство", – сказал Геннадий Лазарев.

В случае принятия проекта закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О транспортном налоге", поправки вступят в силу с 1 января 2013 года. Законодательное Собрание рассмотрит данный вопрос на очередном заседании 30 мая, сообщает пресс-служба ЗС ПК.

"Золотой Рог".