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Техосмотр и ночные несанкционированные автомобильные гонки во Владивостоке заинтересовали депутатов
15 апреля в Законодательном Собрании Приморского края пройдет внеочередное заседание комитета по региональной политике и законности.
Основной вопрос повестки "О проведении и прохождении государственного технического осмотра транспортных средств на территории Приморского края". В обсуждении проблемы примут участие депутаты краевого парламента, сенатор от Приморья Владимир Кикоть, главы ряда муниципальных образований, представители администрации Приморского края, управления ГИБДД УВД по Приморскому краю, краевой прокуратуры, УФСБ.
Комитет заслушает также информацию о ситуации с несанкционированными автомобильными гонками в ночное время на улицах города Владивостока, сообщает управление по связям с общественность и СМИ Законодательного собрания Приморского края.
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