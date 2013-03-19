Что и почем предлагают автомобильные салоны автолюбителям Приморья?

В феврале 2013 года рост продаж новых легковых автомобилей в России замедлился до 2% (210 666 штук) после распродаж автомобилей 2012 года выпуска в январе (рост на 5%), свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это в 12,5 раз хуже темпов роста продаж в феврале прошлого года, когда прирост составил максимальные за 2012 год 25%. Больше всего резкое торможение ударило по АвтоВАЗу.

В десятке лидеров продаж по моделям среди новых легковых автомобильных марок девять местного производства. Первенство по популярности в январе-феврале занимала модель Lada Granta - было продано 12 207 авто этой марки. В первую десятку также вошли Hyundai Solaris, Lada Kalina New Rio, Lada Priora, Renault Duster, VW Polo, Ford Focus, Niva и Daewoo Nexia.

Газета «Золотой Рог» представляет последние новинки приморских автосалонов.

Chevrolet

ООО «Гранд Моторз» (официальный дилер Chevrolet и Opel) этой зимой представил культовый американский внедорожник Chevrolet Tahoe.

Полноразмерый внедорожник Chevrolet Tahoe производится с 1995 года, на рынке представлены автомобили 3-его поколения. Новый «американец» сохранил прежние внушительные размеры, при этом внешне стал «агрессивнее».

Могучий мотор объемом 5,3 литра мощностью 325 лошадиных сил, рама повышенной жесткости, интеллектуальная система распределения топлива и высокие аэродинамические показатели (коэффициент 0,633) позволяют комфортно преодолевать любые расстояния.

Расход топлива при движении в городе составляет 11,2 л на 100 км, разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунд. Также Chevrolet Tahoe способен буксировать прицеп с грузом массой до 4,25 тонны.

В автомобиле предусмотрено три ряда кожаных сидений, где свободно могут разместиться 7 человек: пассажирам и водителю предоставляется большое пространство. Также салон оборудован подогревом второго ряда, люком с электроприводом, а также премиальной аудиосистемой с 9-ю динамиками и сабвуфером.

В базовой комплектации автомобиль оснащен системой дистанционного запуска двигателя без ключа, датчиком дождя, трехзонным климат-контролем, шестью подушками безопасности и задним парковочным датчиком, 20-дюймовыми литыми дисками. Также встроена функция открытия задней двери (крышки багажника) из салона с помощью брелка. Закрывается крышка багажника нажатием одной кнопки на ней. Для удобства посадки и высадки предусмотрены хромированные автоматически выдвигающиеся подножки, которые, однако, доступны в качестве опции.

Стоимость максимальной комплектации Chevrolet Tahoe составляет 2 млн 310 тыс. рублей.

Toyota

«Тойота Центр Владивосток» 16 марта официально презентовал самую ожидаемую модель 2013 года - новый компактный кроссовер RAV4. Это уже четвертое поколение популярной модели, которая ведет свою историю с далекого 1994 года. В день презентации все желающие смогли познакомиться с новинкой и ее особенностями, пройти тест-драйв нового авто и почувствовать его возможности.

Мировая премьера нового RAV4 2013 модельного года состоялась в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил совершенно новые внешность и интерьер. Облик по сравнению с предшественником стал более граненым и динамичным. По своим габаритам кроссовер получился длиннее и шире, и при этом ВЫШЕ модели третьего поколения. Он стал на 20 см длиннее. Колесная база выросла на 10 см, а дорожный просвет увеличился на 17 мм. Объем багажного отделения достиг 506 литров.

По данным Toyota, в конструкции RAV 4 2013 используется несколько видов высококачественных сталей, что позволило облегчить автомобиль, а кузов сделать жестче Дверь багажника отныне открывается вверх, а не в бок. Впервые в сигменте - полностью электрическая дверь багажного отделения с функцией памяти высоты подъема. Запасное колесо "переехало" под днище.

В салоне полностью изменилась передняя панель. Новая концепция подсветки приборов Toyotaв светло-голубом цвете создает ощущение свежести и новизны, позволяет легко считывать показания приборов. Материалы центральной консоли тщательно отобраны: вставки под карбон, мягкие на ощупь материалы, более мягкая кожа и прострочка.

На выбор представлены несколько вариантов обивки, в том числе терракотовый салон. Новый, более спортивный дизайн сидений с боковой поддержкой, помогает надежно фиксировать тело водителя. Большое внимание инженеры уделили шумоизоляции салона. Шумопоглащающие материалы расположены по всему моторному отсеку.

Помимо базового 2-литрового двигателя, появился новый 2,5 литровый бензиновый двигатель в 180 лошадиных сил уже известен нам по новому поколению Toyota Camry. Более экономичный, более мощный по сравнению с предыдущим поколением. Новая, 6-тиступенчатая автоматическая коробка передач с ручным секвентальным режимом способствует быстрому разгону и плавной работе.

В новом РАВ 4 совершенно новая система интеллектуального привода. Система предугадывает его необходимость и подключает его заранее, что позволяет существенно улучшить управляемость, а так же в новом поколении доступно два специальных режима вождения: СПОРТ и ЭКО.

Новый RAV 4 в «Тойота Центр Владивосток» Вы можете приобрести от 998 тыс. рублей.

KIA

С 1 марта официальный дилер KIA «Сумотори-Авто» объявил о начале продаж нового флагмана модельного ряда марки - пятиместного седана KIA Quoris.

Первый для KIA Motors заднеприводный седан представительского класса - это особая страница в истории бренда. Он был создан для прорыва в принципиально новый сегмент, призван конкурировать с лучшими моделями знаменитых мировых марок в категории «премиум».

Безопасность KIA Quoris обеспечена самыми современными системами. Своеобразным «мозговым центром», отвечающим за активную безопасность Quoris, стал комплекс AVSM, обеспечивающий взаимодействие различных систем: системы стабилизации и курсовой устойчивости (ESC) и ассистента тормозного усилия. В обычных режимах движения ESC осуществляет постоянный контроль сигналов от колесных датчиков, при необходимости задействуя тормоза отдельных колес и снижая мощность двигателя для удержания автомобиля на безопасной траектории. Quoris получил высшую оценку по уровню безопасности в официальных краш-тестах всех международных организаций.

Под стать конкурентам автомобиль буквально напичкан электроникой. Так, Quoris получил адаптивный круиз-контроль, который следит за скоростью движущихся впереди объектов и расстоянием до них, обрабатывая данные, поступающие с радара. Радар постоянно отслеживает дорожную ситуацию на расстоянии до 174 метров. Гордостью инженеров Kia является новейшая автоматическая 8-ступенчатая коробка передач собственной разработки концерна.

В России Quoris будет предлагаться покупателям в четырех комплектациях. Стоимость базовой комплектации с двигателем V6 объемом 3,8 литра (290 л. с.) начинается с 1 999 900 рублей. Цена самой престижной версии под индексом H047 составит 2 599 900 рублей.

Mazda

В апреле ООО «Соллерс - Дальний Восток» (автомобильный завод Sollers во Владивостоке) приступит к выпуску 3-его поколения седана Mazda 6 (Atenza на внутреннем рынке Японии). При создании этого седана были использованы множество технических и инженерных решений, объединенных общим названием Skyactiv, призванных сочетать экономичность с безопасностью и удовольствием от вождения.

В настоящее время «шестерка» предлагается пока с одним бензиновым 2-литровым двигателем Skyactiv-G (147 л.с.), работающим в паре с 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками передач. Летом появятся автомобили с более мощным мотором Skyactiv-G 2,5 литра (192 л.с.).

Стоимость 3-его поколения Mazda 6 в «Сумотори-авто» начинается от 915 тыс. рублей.

Mitsubishi

Официальный дилер Mitsubishi Motors в Приморском крае ООО «Пасифик Авто» в феврале начал продажи обновленного ASX. Этот городской кроссовер остается довольно молодой моделью (его запустили в производство в 2010 году), но японцы уже во второй раз обновили его. Осенью 2011 года некоторым изменениям подверглась техническая начинка, а теперь настал черед подвергнуть внешность рестайлингу.

Новые штрихи в дизайне можно описать довольно просто: меньше некрашеного пластика, больше хрома. Обновленный ASX отличается измененной передней и задней частью автомобиля (новый бампер, решетка радиатора, противотуманные фары), новой аудиосистемой с большим монитором, обновленной навигацией и камерой заднего вида. Также были изменены настройки ходовой части, усовершенствованы подвеска и тормозная система.

Топовые версии автомобиля оснащены первоклассной акустикой Rockford Fosgate с восемью динамиками, версии попроще - обновленным CD/MP3-плеером с четырьмя или шестью динамиками. Просторный задний ряд кроссовера отличается широким диваном и удобной посадкой. Самый дорогой вариант автомобиля имеет ламинированную панорамную крышу с подсветкой, что усиливает ощущение простора.

Даже в базовой комплектации ASX оснащен кондиционером, подогревом зеркал и полным электропакетом. Mitsubishi ASX собирается в США и доступен с двигателями: 1,6 литра, 1,8 литра и 2 литра.

Стоимость обновленного ASX - от 699 тыс. рублей.

Nissan

ООО «Авторитет-Авто» (официальный дилер Nissan) в марте планирует начать продажи нового переднеприводного седана B-класса Nissan Almera. Новая Almera начала выпускаться в конце 2012 года на новой производственной линии завода АвтоВАЗ в Тольятти. Седан будет предлагаться с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 102 л.с. с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической коробками передач.

В базовой комплектации новая «Альмера» получит подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и 15-дюймовые стальные диски.

Автомобиль разработан специально для российского рынка с учетом дорожных и климатических условий, а также особенностей эксплуатации в России. Специально для плохих дорог, топливная и тормозные магистрали надежно закрыты стальными щитками, а низ моторного отсека - двухмиллиметровой стальной защитой картера. Дорожный просвет «Альмеры» - 160 мм (представители Nissan утверждают, что это лучший показатель в классе).

Новая Almera будет продаваться по цене от 429 тыс. до 565 тыс. рублей.

Ford

В начале года официальный дилер Ford «Сумотори-Авто» начал продажи пятого поколения Ford Explorer. Новый Explorer - это типичный американский внедорожник, он построен на платформе D4, использующейся для Ford Flex и Lincoln MKT, и вместо рамы получил несущий кузов, то есть, по сути, стал кроссовером, хотя и очень большим.

Экстерьер Ford Explorer 5-го поколения претерпел кардинальные изменения в лучшую сторону. И пусть размеры «ледокола дорог» по-прежнему популярны лишь в США и России, дизайн Explorer теперь мало напоминает о колхозных или фермерских полях.

Масса внедорожника снизилась на 45 кг за счет использования алюминиевых кузовных деталей и отказа от рамной конструкции. Новый Форд Explorer предлагается в двух комплектациях: XLT и Limited. В комплектации XLT автомобиль имеет, тонированные стекла, ксеноновые фары, рейлинги на крыше, 18-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные фары головного света и противотуманки, а в версии Limited - колеса 20-дюймовые, полный «электропакет» и кожаный салон.

Производство Explorer 5-го поколения ведется на производственных мощностях завода в Чикаго.

Если говорить о цене на Ford Explorer V, то стоимость версии XLT в России начинается с 1 млн 933 тыс. рублей. А Explorer LTD можно купить по цене от 2 млн 78 тыс. рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.