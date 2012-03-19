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Приморские полицейские предупреждают автовладельцев: не провоцируйте злоумышленников!
ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Несмотря на неоднократные предупреждения полиции Приморского края, водители по-прежнему оставляют в салонах автомобилей ценные вещи, документы и деньги, провоцируя любителей легкой наживы на совершение преступлений.
О беспечности приморцев свидетельствует и статистика краж имущества граждан из автомобилей: если в феврале прошлого года в краевом центре зарегистрировано 123 таких факта, то на февраль 2012 года их количество составило уже 301.
С целью пресечения краж из автотранспорта полицейскими проводятся специальные оперативно-профилактические мероприятия, отрабатываются лица, склонные к совершению данных преступлений, в ночное время осуществляется патрулирование районов Владивостока с наиболее сложной криминогенной обстановкой. Растущий вал данных преступлений не удастся остановить силами только одной полиции, сообщает пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения Соковишина.
Полиция краевого Управления МВД России в очередной раз призывает жителей города:
- не оставлять ценное имущество в транспортных средствах;
- по возможности парковать автомобили на охраняемых автостоянках, в гаражах или в местах, где имеется уличное освещение;
- паркуя машину, обращать внимание на расположенные рядом автомобили, особенно с тонированными стеклами, на подозрительных лиц, находящихся на парковках, постараться запомнить их приметы.
- паркуя автомобиль в дневное время возле работы, магазина, банка, обязательно забирать с собой все ценные вещи.
Если же кража все-таки произошла, как можно быстрее вызвать на место преступления полицию.
Пресс-служба полиции УМВД России по Приморскому краю.
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