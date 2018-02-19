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Пассажиров в приморской глубинке возить некому
Единственный перевозчик прекратил выполнять муниципальный заказ
Как известно, с августа прошлого года единственный перевозчик пассажиров в Кавалеровском районе – «Кавалеровотрансавто» - прекратил выполнять муниципальный контракт по перевозке пассажиров автобусами по району из-за убыточности бизнеса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Большая часть маршрутов (кроме как до с. Зеркального) – полномочия Кавалеровского городского поселения. Средств на возмещение убытков перевозчика в бюджете поселения нет. Отдали предприятию на это 300 тыс. руб., сняв эти деньги со статьи «Благоустройство». Но «Кавалеровотрансавто» это не спасло, так как у него, кроме текущих расходов, есть долги по налогам и в фонды.
Администрация района, по словам главы Кавалеровского городского поселения Павла Яковенко, дважды объявляла конкурс на исполнение этого контракта по перевозкам, нашла только одного перевозчика – ИП Колоколкин – на маршрут в п. Рудный. А проблема с проездом до п. Горнореченский и Хрустальный остается. Конкурс объявлен в третий раз, его итоги подведут в марте.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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