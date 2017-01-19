Автомобилисты Приморья сказали "нет"

«Вы за платную парковку в центре города?» — на такой вопрос предложил ответить своим пользователем Всероссийский автомобильный портал Drom.Ru. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», выяснилось, что большая часть автомобилистов Приморского края все-таки против такого нововведения.

35,5% автовладельцев региона выбрали вариант ответа «Однозначно нет». Однако тех, кто выбрал «Однозначно да», оказалось не намного меньше — 24,2%. «Скорее да» ответили 18,1% автолюбителей, «Скорее нет» — 12,6%, «Там, где я живу, проблемы с парковкой в центре нет» — 8%.

В целом по стране противников этой идеи все же больше, чем сторонников: 41% сказали нет, и только 15% — да. Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить за парковочное место, — в Саратовской области, против высказались 58,8% жителей региона. Хорошая ситуация с парковками в центре обстоит в Ямало-Ненецком АО, здесь больше всего автомобилистов признались, что не ощущают нехватки парковочных мест — 48,4%.

«Сначала пусть сделают большие и удобные парковки, а потом уже деньги за это берут», «Считаю, должен быть первый бесплатный час или пол часа хотя бы. Иначе не упорядочивание, а вымогательство», «Однозначно за! Бюджет нужно пополнять» — пишут в комментариях пользователи сайта.

Напомним, в июле 2016 года администрация Владивостока опубликовала концессионное соглашение по обустройству платных автомобильных парковок в центре города. Согласно документу, в течение нескольких лет вдоль основных дорог города появятся паркоматы и будут обустроены 3113 мест для автомобилей. Срок концессионного соглашения — 12 лет. Планируемый объем инвестиций — 153,3 млн рублей. Однако в данный момент процедура проведения аукциона на установку во Владивостоке паркоматов и оборудование платных парковок приостановлена.