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В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
Впереди остались формальные процедуры по внесению изменений в нормативные акты
На вчерашнем совещании у полпреда президента России в ДФО, первого вице-премьера Правительства РФ Юрия Трутнева, врио губернатора края Олег Кожемяко выступил с жесткой позицией относительно установки в подержанные машины абонентских устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС». К этим мерам жителей Приморского края с прошлого года понуждали меры таможенных органов и регистрирующих органов МРЭО ГИБДД, которые, в свою очередь, действовали в соответствии с требованиями Техрегламента Таможенного союза, предписывающего в обязательном порядке ставить эту систему на все ввозимые из-за рубежа автомобили.
Учитывая, что в Приморском крае подавляющее большинство транспортных средств населения — это японские подержанные автомашины, на которых подобные системы конструктивно не предусмотрены, тогда как установка их силами уполномоченных компаний обходится в суммы, значительно выше проектных и применяемых в центральных регионах Российской Федерации, Олег Кожемяко накануне обсуждал данный вопрос на встречах с жителями края. И учел их массовое мнение о бесполезности системы ЭРА-ГЛОНАСС в Приморском крае на текущий момент.
Низкая эффективность работы этой аварийно-спасательной системы у нас обусловлена сложным рельефом, из-за которого на множестве участков дорог по территории края нет зоны покрытия мобильной связи, а значит — сигналы абонентских устройств систем ЭРА-ГЛОНАСС тоже не проходят. К тому же, значительные расстояния между населенными пунктами, низкая насыщенность дорожной инфраструктурой, тоже никак не способствуют оперативному реагированию спасательных и аварийных служб на сигналы указанной системы, даже если таковые вовремя поступят.
То есть, говоря проще, система ЭРА-ГЛОНАСС в Приморском крае сейчас работать не может, но установка заведомо бесполезных «аварийных кнопок» существенно сказывается на бюджете приморцев, приобретающих подержанные японские авто. Совокупность этих факторов сподвигла врио губернатора предельно ясно обозначить свою позицию перед столичными ведомствами в интересах жителей края. И его позиция была услышана.
По итогам совещания, где Олег Кожемяко выступил с инициативой отмены требований Техрегламента ТС в части обязательной установки абонентских систем ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые в край подержанные иномарки, Юрий Трутнев поддержал эту идею и распорядился Министерству транспорта и промышленности срочно подготовить предложения по внесению изменений в документ, отведя на эту работу срок в две недели.
Врио губернатора Приморского края таким образом сделал еще один заметный шаг в направлении отстаивания наших общих интересов, выслушивая своих земляков и реагируя на их запросы к органам власти. И этот его шаг имеет вполне конкретную и ощутимую цену: тридцать тысяч рублей, сэкономленных при покупке автомобиля за счет отмены обязательной установки ненужной «аварийной кнопки» — таков, как говорится, результат конкретных действий врио губернатора Приморского края для средней приморской семьи.
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