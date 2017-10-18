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ГИБДД Владивостока выступило с важным заявлением

18 Октября 2017, 17:26 | Приморье

Всем воителям уже пора сделать это

Водителям Приморского края напоминают о необходимости своевременной замены «летней резины» на «зимнюю», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Осенью 2016 года первый снегопад спровоцировал свыше 60 дорожно-транспортных происшествий, в большинстве своем они произошли в г. Владивостоке. Всплеск ДТП на легковом транспорте отчасти  спровоцировали сами водители – сложную дорожную ситуацию усугубило отсутствие зимней резины.

На территории Приморского края уже наблюдаются понижение температуры и осадки в виде снега. В связи с этим Госавтоинспекция советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Во время движения следует заранее снижать скорость. Будьте внимательны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ. Не забывайте о безопасной дистанции и боковых интервалах.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.

Брелоки, браслеты, подвески, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток, можно приобрести в отделениях связи Почты России.

Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ГИБДД  сезон  ПДД  снег  прогноз  дорога  права  ДТП  температура  осадки  погода  авто 



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