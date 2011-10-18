В Приморье ремонтные работы на Шкотовском переезде сузят движение автотранспорта на одну полосу

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» информирует водителей автотранспортных средств Приморского края.

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» информирует водителей автотранспортных средств о ремонтных работах, которые будут проводиться на железнодорожном переезде на 35 км в пос. Шкотово (Приморский край) с 10 до 18 часов 20 и 21 октября.

В связи с ремонтом движение автотранспорта через указанный переезд будет производиться по одной полосе (см. схему проезда ниже).

Руководство железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств принять во внимание данную информацию и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное с ремонтными работами на переезде.