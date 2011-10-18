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В Приморье ремонтные работы на Шкотовском переезде сузят движение автотранспорта на одну полосу
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» информирует водителей автотранспортных средств Приморского края.
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» информирует водителей автотранспортных средств о ремонтных работах, которые будут проводиться на железнодорожном переезде на 35 км в пос. Шкотово (Приморский край) с 10 до 18 часов 20 и 21 октября.
В связи с ремонтом движение автотранспорта через указанный переезд будет производиться по одной полосе (см. схему проезда ниже).
Руководство железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств принять во внимание данную информацию и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное с ремонтными работами на переезде.
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