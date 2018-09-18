Россия и Япония сошлись в дрифт-битве во Владивостоке

Гонка Asia Pacific D1 Primring GP 2018 закрепляется на международной туристической арене

В прошедшие выходные на территории туристско-рекреационного центра «Приморское кольцо» развернулось настоящее дрифт-сражение Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Мероприятие отпраздновало свой пятилетний юбилей победой российских спортсменов, которые впервые за всю историю приморских соревнований смогли обойти сильнейших японских пилотов.

Благодаря информационной поддержке государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, главное дрифт-событие Дальнего Востока становится все более популярным. И это неудивительно, ведь гостям и жителям Приморья на площадке «Приморского кольца» открывается уникальное даже по мировым масштабам состязание – с ревом двигателей, дымом и завораживающими заносами спортивных автомобилей.





















Asia Pacific D1 Primring GP 2018 подарила пилотам и зрителям новый формат дрифт-соревнования – «Синхро» – когда на треке встречаются одновременно не два участника, а три. Такой заезд российские и японские пилоты выполнили впервые – до этого никто в мире не практиковал тройной дрифт. Другим сюрпризом для российской аудитории стала победа российских спортсменов. Лучшие российские пилоты RDS два дня соревновались с легендами японского дрифта как в личных, так и общекомандных зачетах. По итогам парных заездов (цуйсо) лучшим стал российский пилот – спортсмен из Красноярска Георгий ЧИВЧЯН, известный фанатам дрифта как Гоча. Вторым стал японский чемпион D1 Масаси ЙОКОИ, а третье место завоевал Тецуя ХИБИНО. Лучшими пилотами в личных зачетах (тансо) также стали россияне: в субботу – Георгий Чивчян, в воскресенье – Евгений ЛОСЕВ – пилот из Иркутска.

В общекомандном зачете победа тоже оказалась на российской стороне. Как отмечает японская команда, к такому исходу дрифт-битвы она не была готова. Впрочем, как отметили российские пилоты, останавливаться на достигнутой победе они не намерены – итоговый счет 4:1 в пользу японцев, ведь в предыдущие годы ни одному российскому спортсмену не удавалось подняться на высшую ступеньку пьедестала почета Asia Pacific D1 Primring GP.

Наталья КОМИССАРОВА, фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.