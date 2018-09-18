Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия и Япония сошлись в дрифт-битве во Владивостоке
Гонка Asia Pacific D1 Primring GP 2018 закрепляется на международной туристической арене
В прошедшие выходные на территории туристско-рекреационного центра «Приморское кольцо» развернулось настоящее дрифт-сражение Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Мероприятие отпраздновало свой пятилетний юбилей победой российских спортсменов, которые впервые за всю историю приморских соревнований смогли обойти сильнейших японских пилотов.
Благодаря информационной поддержке государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, главное дрифт-событие Дальнего Востока становится все более популярным. И это неудивительно, ведь гостям и жителям Приморья на площадке «Приморского кольца» открывается уникальное даже по мировым масштабам состязание – с ревом двигателей, дымом и завораживающими заносами спортивных автомобилей.
Asia Pacific D1 Primring GP 2018 подарила пилотам и зрителям новый формат дрифт-соревнования – «Синхро» – когда на треке встречаются одновременно не два участника, а три. Такой заезд российские и японские пилоты выполнили впервые – до этого никто в мире не практиковал тройной дрифт. Другим сюрпризом для российской аудитории стала победа российских спортсменов. Лучшие российские пилоты RDS два дня соревновались с легендами японского дрифта как в личных, так и общекомандных зачетах. По итогам парных заездов (цуйсо) лучшим стал российский пилот – спортсмен из Красноярска Георгий ЧИВЧЯН, известный фанатам дрифта как Гоча. Вторым стал японский чемпион D1 Масаси ЙОКОИ, а третье место завоевал Тецуя ХИБИНО. Лучшими пилотами в личных зачетах (тансо) также стали россияне: в субботу – Георгий Чивчян, в воскресенье – Евгений ЛОСЕВ – пилот из Иркутска.
В общекомандном зачете победа тоже оказалась на российской стороне. Как отмечает японская команда, к такому исходу дрифт-битвы она не была готова. Впрочем, как отметили российские пилоты, останавливаться на достигнутой победе они не намерены – итоговый счет 4:1 в пользу японцев, ведь в предыдущие годы ни одному российскому спортсмену не удавалось подняться на высшую ступеньку пьедестала почета Asia Pacific D1 Primring GP.
Наталья КОМИССАРОВА, фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Россия и Япония сошлись в дрифт-битве во Владивостоке
- Во Владивостоке тестируют многообещающие японские "умные светофоры"
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- У ГИБДД отняли госномера
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов