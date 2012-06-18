В Приморском крае суд обязал «ВСК» выплатить 730 000 рублей страхового возмещения владельцу похищенного авто

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. Апелляция подтвердила, что отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства не является основанием для отказа в выплате страховки при угоне авто

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании со страхового открытого акционерного общества «ВСК» 730 000 рублей страхового возмещения.

Между ЗАО «Росдорснабжение» и Страховое ОАО «ВСК» на срок с 11 февраля 2011 по 10 февраля 2012 был заключен договор страхования автомобиля Isuzu Elf по системе «Автокаско». 28 февраля 2011 владелец авто продал его ЗАО «Строительный Альянс Управление механизации №1», дополнительным соглашением между страховщиком и продавцом выгодоприобретателем по договору страхования также стал покупатель. 6 сентября 2011 неустановленное лицо, находясь в районе д. 43«А» по проспекту 100-лет Владивостоку в г. Владивостоке, тайно похитило застрахованное транспортное средство, по факту хищения было возбуждено уголовное дело.

Владелец похищенного авто передал в страховую компанию ключи от автомобиля и паспорт транспортного средства, а также обратился с заявлением о выплате страхового возмещения в размере 730 000 рублей. Страховое общество отказало в выплате, мотивируя тем, что ЗАО «Строительный Альянс Управление механизации №1» не представило полный комплект документов, предусмотренный правилами страхования, а именно свидетельство о регистрации ТС. При этом, отсутствие возможности предоставления этого документа обусловлено тем, что указанный документ был оставлены в авто, которое было похищено. Отказ от выплаты в добровольном порядке послужил основанием для обращения владельца угнанной машины в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции удовлетворил требования истца в связи с тем, что оставление свидетельства о регистрации ТС в автомобиле не является грубой неосторожностью и не может служить основанием для отказа в выплате страхового возмещения. Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу страховщика, не нашел оснований для отмены решения суда, оставил его в силе, а жалобу ответчика – без удовлетворения, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.