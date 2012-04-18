При расчете транспортного налога новые отечественные автомашины приравняют к иномаркам

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. В Приморье пониженную ставку транспортного налога сохранят для легковых автомобилей, произведенных в РФ и СССР до 1991 года. Владельцы более современных, в том числе иностранных моделей российской сборки будут платить налог в зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства, как и собственники иномарок.

Приморские депутаты планируют внести соответствующие изменения в краевой закон "О транспортном налоге". Как сообщили на заседании комитета краевого парламента по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, налоговая служба столкнулась с неопределенностью в понимании пункта 2 статьи 5, устанавливающей ставки налога для транспортных средств отечественного производства.

Пониженная ставка налога 3 рубля за 1 л.с. предусмотрена для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. отечественного производства и производства республик бывшего СССР. Владельцам аналогичных по мощности машин иностранных марок, собранных в России после 1991 года, налоговая служба рассчитывает налог по ставке от 5 до 15 рублей за л.с., в зависимости от возраста автомобиля, как и собственникам "иностранок". В результате хозяин "Жигулей" заплатит в несколько раз меньше, чем владелец Renault Logan, который произведен на российском заводе и также является автомобилем отечественного производства. Налогоплательщикам, которые документально подтверждают отечественное происхождение своего автомобиля, налоговая служба делает перерасчет, и в итоге бюджет недополучает значительные суммы.

В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю обратилось в Законодательное Собрание с просьбой дать толкование спорного пункта закона "О транспортном налоге".

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, закон о транспортном налоге принимался в 2003 году, когда в России не было массового производства иностранных автомобилей. "В то время шла речь о том, чтобы поддержать отечественного производителя, поэтому было принято решение понизить ставки транспортного налога на отечественные автомобили. Но сегодня ситуация значительно изменилась. Только в этом году более 2 миллионов единиц транспортных средств будет произведено в России совместно с зарубежными партнерами. Поэтому пересмотр транспортного налога необходим, но с учетом льгот для социально незащищенных слоев населения", - сказал Галуст Ахоян.

По мнению комитета, до принятия поправок при применении краевого закона "О транспортном налоге" под транспортным средством отечественного производства следует понимать транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР до 1991 года.

Проект постановления Законодательного Собрания Приморского края "О толковании пункта 2 статьи 5 Закона Приморского края "О транспортном налоге" депутаты рассмотрят на очередном заседании краевого парламента 25 апреля.

Пресс-служба ЗС ПК.