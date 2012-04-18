Автокредитование в Приморском крае развивается в пользу левого руля и новых машин

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. Средняя стоимость автомобиля за последние 3-4 года увеличилась в 2,5 раза, достигнув 1 млн 600 тыс. рублей. Соответственно увеличился кредит, который помогает приобрести новые "лошадиные силы" приморскому заемщику.

Наиболее "автомобилеемкий" субъект Дальнего Востока и России – Приморский край. В среднем по Дальневосточному федеральному округу на 1000 жителей приходится 329 легковых автомобилей.

Приморский край имеет самый высокий показатель среди всех федеральных округов России и выше средней статистики по стране на 80 единиц (580 машин на 1 000 человек). Таковы данные исследования, проведенного Аналитическим центром компании "АльфаСтрахование". Кому как не страховщикам знать данный факт, и кому как не банкирам отвечать на вопрос, какие автомобили нынче в цене для заемщиков.

По обоюдному мнению, который составил "ЗР" на основании репрезентативного опроса специалистов приморского банковского сектора, около 70% жителей края оформляют кредит на новые автомобили. Ориентир, которого ранее придерживались автолюбители Приморья, сменился на крайне противоположный.

"Иностранки" в почете

Подержанные автомобили с помощью автокредита клиенты банков покупают все реже. А если новый, то в автосалоне с левым рулем. Средняя стоимость автомобиля, и соответственно кредит, который помогает приобрести новые "лошадиные силы" заемщику, за последние 3-4 года увеличилась в 2,5 раза, достигнув 1 млн 600 тыс. рублей.

Начальник Департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ рассказывает, что в ходе кредитования выбор дальневосточных клиентов банка, и в частности приморских, падает на японские и корейские автомобильные бренды, в лидерах "Тойота", "Ниссан", "Судзуки", "Киа". Клиентам региональных филиалов, самых близких к Дальнему Востоку, Иркутску и Красноярску, по душе "Фольксваген", "Форд" и "Ауди".

Клиентов банков интересуют не просто марка автомобиля, которая по итогам покупки, в 90% зарубежная, но и страна производства. К слову, некоторые банки ограничивают срок кредитования на автомобили, собранные в России или Китае.

Начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения №8635 Сбербанка России Роман ДЕНИСОВ говорит, что 90% автокредитов банка выдаются на новые автомобили, среди которых наиболее популярны Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA. В рамках государственной программы субсидирования процентных ставок на автомобили российского производства в 2011 году из общего количества выданных автокредитов более 15% пришлось автомобили, собранные в России, – Hyundai Solaris, UAZ Patriot, Нunter , автомобили LADA и ГАЗ под ставку 3,2% годовых и сроком на 2 года с первоначальным взносом 15%. Эксперт банка замечает, что тем не менее, спрос на отечественные автомобили и машины зарубежных марок, собранные на территории страны, остается достаточно высоким.

По наблюдениям специалиста по автокредитованию управления розничного бизнеса Примсоцбанка Алексея СОРОКИНА, заявки на автокредит для покупки российских автомобилей остаются единичными, хотя с помощью банка несколько приморцев уже стали владельцами UAZ Patriot и "Газели".

Подобное мнение высказывает и начальник отдела розничных продаж Приморского филиала Россельхозбанка Евгения КОРОБКОВА, подчеркивая, что клиенты предпочитают подержанные японские автомобили, что свидетельствует о традиционном спросе на средства передвижения, который фиксируют уже многие годы. Кстати, средняя сумма кредитов, на которую клиенты Россельхозбанка оформляют кредит, равна 400 тыс. рублям. При этом банк готов кредитовать на сумму до 2 млн руб. под покупку авто не только в салоне, но и воспользовавшись услугами автоаукционов.

С автокредитом Дальневосточного банка можно привезти автомобиль под заказ, например, из Японии или ОАЭ, в данном случае не важно, где он приобретен на аукционе или во Владивостоке у частного владельца. Действующая схема позволяет работать с любыми дилерами.

Алексей Сорокин отмечает, что Примсоцбанк активно работает с компаниями, которые привозят под заказ автомобили с аукционов не только Японии и Кореи, но также США, и заявки на подобный товар в банк поступает достаточное количество.

Некоторые банки готовы кредитовать на покупку автомобиля даже с "Зеленого угла". Для этого кредитные организации подписывают договор с компаниями-посредниками, которые помогут осуществить сделку заемщику с частным лицом. Но оговорка все же существует, продавец машины будет должен заплатить налог в размере 13% от стоимости автомобиля, его налоговым агентом станет та самая компания-партнер банка. Схема сложная. Но если обе стороны пойдут на определенные уступки, то вполне реализуемая.

Левый руль рулит

Как видим, некогда праворульное Приморье постепенно устремляется "налево". Вместе с тем в Россельхозбанке заметили, что 10% клиентов системообразующего банка в Приморье приобретает автомобили в автосалонах и в данном ряду автомобили отечественной сборки не замечены, хотя леворульные авто все чаще находят своего покупателя.

Вячеслав Тогобицкий замечает, что автокредитование сегодня развивается в пользу левого руля и новых машин. И причин этой тенденции может быть масса - "левый руль" дорог и для него чаще необходимы заемные средства, а также условия оформления кредитов для леворульных автомобилей наиболее выгодные. Все это дает зафиксированный в 2011 году спрос.

Роман Денисов подкрепляет данный вывод цифрами: "В настоящее время доля Сбербанка на приморском рынке составляет 20-30% всех продаж авто в автосалонах, в итоге 60-70% из всех выданных нами автокредитов приходится на автомобили отечественной сборки с левым рулем".

"По нашему опыту, - говорит Алексей Сорокин, - около 70% машин в кредит сейчас покупают в автосалонах – у официальных дилеров ведущих японских, корейских и европейских марок. Соответственно, все эти автомобили имеют левый руль, так как салоны сейчас уже не предлагают новые «праворульные» машины. Что касается выбора между автомобилями иностранной и отечественной сборки, то покупатели все еще отдают предпочтение новым машинам, привезенным из-за рубежа, а не собранным в России на заводах мировых автоконцернов".

Яна МАЛЬЦЕВА, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.