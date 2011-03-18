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Трагедия может сказаться на поставках машин из Японии
События в Японии пока не отразились на структуре грузопотока ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), сообщил «ЗР» заместитель генерального директора компании Михаил ЧИЖМАКОВ.
«В настоящее время порт завершает обработку флота, погрузка которого в Японии была произведена до землетрясения. На данный момент точная информация есть только о переносе на более поздний срок захода судна из Японии с новыми автомобилями японского производства на борту. По другим судозаходам данных пока нет. Также нет сообщений от клиентов ВМТП о каких-либо корректировках, касающихся грузов экспортного направления», - сказал менеджер. Отметим, что в настоящее время через ВМТП проходят поставки в Россию новых машин Toyota, Nissan, Suzuki и Mitsubishi.
В приморских автосалонах, предлагающих новые автомобили японского производства, «ЗР» сообщили, что трагедия пока не сказалась на предложении. «В настоящее время на складе все имеется в достаточном количестве», - сообщил представитель ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)», предлагающего автомобили Toyota. В то же время в компании «Авторитет-Авто» (официальный дилер Nissan в Приморье) не исключили возникновения популярной новой модели внедорожника Patrol.
Эксперты считают, что в ближайшее время возникнут трудности с поставками на местный рынок автомобилей со вторичного рынка Японии, так как, во-первых, уже нарушена привычная структура торгов на аукционах, во-вторых, судоходные компании меняют свои графики и сокращают количество судозаходов в пострадавшие порты, а значит дилерам придется ждать восстановления регулярных рейсов.
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