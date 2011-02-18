Авто – средство для передвижения или для самовыражения?

День защитника Отечества все явнее обретает черты присущего многим народам праздника Мужчин. Несмотря на то, что в рядах защитников российского Отечества сегодня служит и немало женщин, 23 февраля поздравления принимают именно мужчины.

«ЗР» обратился к приморским защитникам Отечества с вопросом на сугубо мужскую тему. Мы решили выяснить, чем для них является автомобиль - одна из любимейших мужских игрушек - простым средством передвижения или же предметом самовыражения.

Дмитрий БОРИСОВ, пресс-секретарь Приморской автомобильной федерации:

- Я имею автомобили, которые могу позволить себе купить и обслуживать. Функциональность и дизайн - вот основные критерии моего выбора. Два в одном не всегда уживаются, и, на мой взгляд, лучше всего иметь несколько машин для разных случаев и потребностей. В юности автомобиль являлся для меня средством быть свободным, он давал мне возможность за короткий промежуток времени оказаться там, где я хотел быть, и с теми, с кем я хотел быть. С возрастом отношение к автомобилю немного поменялось. Свою роль играют современные технологии связи, позволяющие не выходя из дома решать многие задачи. Я семейный человек, и меня больше заботит не то, как смотрятся низкопрофильные покрышки на литых дисках, а вытянет ли машина обледенелый подъём и будет ли мне и моим близким комфортно в салоне, если на улице жара под сорок градусов. Кстати, первое, что я делал, покупая автомобиль, - это проверял состояние кондиционера. Машина для меня - это всего лишь удобное средство передвижения, и чем старше я становлюсь, тем меньше меня заботит, насколько оно отвечает современным трендам и как меня воспринимают окружающие. Впрочем, не буду загадывать наперёд. Возможно, во время очередного кризиса среднего возраста я пойму, что для полного счастья мне не хватает Porsche.

Игорь ЧЕКИН, судовой агент компании «Норфес Марин Сервис»:

- Город наш автомобильный, поэтому для многих машина–это член семьи. Вторая жена или второй муж. Поэтому вполне естественно, что такой член семьи являет собой часть имиджа горожанина. В этом проявляется древняя традиция, тянущаяся из глубины веков. В старое время в деревнях владелец приличной лошади всегда был первым парнем на деревне и состоятельным женихом. Кроме того, для очень многих автомобиль – это рабочий инструмент. Он дает не только свободу передвижения, но и возможность зарабатывать деньги. Мой Noah является именно рабочей лошадкой – удобной, надежной, комфортной. Радио есть, 4WD есть – вот главное, что нужно для Владивостока. С другой стороны, годы идут, и сейчас мне бы уже подошел более солидный автомобиль. Надеюсь, будет такой.

Марк ЖИБРОВСКИЙ, президент клуба ретротюнинга «Иноходец»:

- Нельзя разделять неразделимое. Автомобиль, как и любая вещь, определяется предпочтениями человека, его выбравшего. Я не исключение. Машина для меня и транспорт, и зеркало моих приоритетов. Ездить приходится много, поездки в основном деловые. Поэтому предпочитаю большие седаны – машины не легкомысленные и вежливые. Сейчас у меня Nissan President. Еще есть 21-я «Волга». Греет душу красотой, которую создавали еще не компьютеры.

Дмитрий ПЕНЯЗЬ, депутат Думы г. Владивостока, председатель Общества защиты автомобилистов Приморья:

- Автомобиль для меня, безусловно, является средством передвижения, но от того, насколько он красив и ухожен, тоже многое зависит. Грязная и дымящая машина не добавляет хозяину уважения окружающих, и неважно Land Cruiser это или Corolla. В этом смысле он конечно же является и средством самовыражения. В России, уж не знаю, к сожалению или к счастью, не прижился обычай владеть несколькими автомобилями для разных целей, как это встречается на Западе и в Америке. Там люди могут в будни ездить на работу на малолитражке, а в гараже держать представительский седан для выходных выездов на загородные поля для гольфа. У меня сейчас новый Nissan Patrol 2010 года выпуска, который я ценю за красивую внешность, комфорт, высокую проходимость как за городом, так и на улицах Владивостока. С учетом того, что мне много приходится ездить по краю, для меня это универсальный автомобиль.

Константин ЯКУБОВСКИЙ, сотрудник автотранспортного предприятия :



- Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Самовыразиться можно и в другой форме. Я увлекаюсь фотографией и судомоделизмом, в чем могу проявить себя и заслужить реально высокие оценки окружающих и специалистов. Самовыражение на дороге в виде агрессивного вождения «сотого Крузака» считаю «корявыми понтами». Не понимаю тех, кто тратит деньги на дорогую машину, не имея при этом жилья, как это иногда встречается. Мне больше по душе практичность во всем, в том числе и в автомобиле. Небольшое, экономичное, недорогое во владении средство передвижения, способное отвезти двух-трех человек из пункта А в пункт Б – для меня вполне достаточно. У меня сейчас маленький джип Pajero, и он меня вполне устраивает.

Сергей РУДОЛЬФ, частный предприниматель:

- Я думаю, что настоящий мужчина должен иметь как минимум два автомобиля – один для передвижения, а другой для самовыражения. В этом случае можно не идти на поводу у компромиссов, а отрываться, как говорится, «на полную катушку». Идеальный вариант, на мой взгляд, когда повседневная машина – это маленький джип типа Suzuki Escudo, а имидж-кар – что-нибудь вроде Mitsuoka Le Seyde. Понятно, что для содержания собственного автопарка нужен гараж, а рядом с гаражом неплохо бы иметь двухэтажный коттедж. Когда я стану коррумпированным чиновником (шучу), у меня все это будет, а пока приходится довольствоваться скромной Toyota Corolla 95 года для передвижения и тюнинговой Honda Integra 85 года для самовыражения. Гараж есть, квартира тоже, власть поменяем, деньги заработаем.